Milei chileno? Candidato ganha força ao repetir estratégia do argentino

Ainda faltam vários meses até a eleição presidencial do Chile, em novembro, mas o cenário está agitado. No começo de março, pesquisas apontaram o avanço de Johannes Kaiser, candidato que apresenta semelhanças com Javier Milei, presidente da vizinha Argentina.

Ele se define como libertário, defende cortes de impostos e da burocracia, e mão dura contra a violência, uma preocupação crescente no país. Além disso, também se coloca como candidato antissistema e conservador.

Kaiser, de 49 anos, ficou conhecido depois de criar um canal no YouTube, em 2013, no qual criticava a entrada de imigrantes. Ele ganhou fama após os protestos de 2019 e se elegeu deputado em 2021. Há algumas semanas, fundou um novo partido e tem subido nas pesquisas.

Um levantamento da AtlasIntel o mostrou com 16,9% das intenções de voto, em empate técnico na liderança com Evelyn Matthei, que tem 17%. Matthei é de direita tradicional e foi prefeita de Providencia, cidade nos arredores de Santiago.

Também no começo de março, a ex-presidente Michelle Bachelet (2014-18), de centro-esquerda, se retirou da disputa. Ela estava em terceiro lugar na pesquisa da AtlasIntel. O Chile terá primárias em 29 de junho, quando serão definidos os candidatos de cada partido para as eleições presidenciais, em 16 de novembro.