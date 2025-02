Boric culpa setor privado e diz que é intolerável deixar chilenos sem energia elétrica

O presidente do Chile, Gabriel Boric, responsabilizou nesta terça-feira, 25, o setor privado pela falta de energia elétrica que afetou 99% do país por mais de sete horas e disse ser intolerável que sua atividade coloque milhões de pessoas em risco.

Em uma mensagem à nação quando o fornecimento de energia começou a ser retomado em algumas partes do país, Boric enfatizou que “o que aconteceu hoje nos deixa indignados".

"Não é tolerável que a responsabilidade de uma ou várias empresas afete a vida cotidiana de milhões de pessoas. Vamos garantir que os responsáveis por essa emergência tenham que responder às instituições. Também queremos que as instituições funcionem adequadamente e que essa emergência termine”, disse.

“Como resultado de uma falha da empresa ISA Chile, houve um corte maciço de energia em grande parte do país”, alegou.

No momento em que o presidente chileno se dirigiu à nação, a energia havia sido restaurada para 4.150.000 residências, pouco menos de 50% do total afetado, de acordo com seus próprios números.

Mesmo assim, Boric insistiu em manter as medidas de segurança decretadas, ou seja, o estado de emergência e o toque de recolher para garantir a “segurança da população”.

Embora saibamos que em alguns setores as luzes estão voltando, é importante que ajamos com responsabilidade porque a situação é instável”, disse.