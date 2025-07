Lições para um mundo complexo

Os olhos do mundo estão na Amazônia em 2025. Em menos de 100 dias Belém vai sediar a COP30, a maior conferência climática já realizada no Brasil, com expectativa de receber cerca de 50.000 participantes de 195 países. Uma reportagem especial nesta edição, da editora Lia Rizzo e da repórter Letícia Ozório, mostra a corrida contra o tempo da cidade. A COP30 pode ser um marco para transformar a cidade e a região num laboratório de desenvolvimento sustentável. O desafio de colocar o evento de pé é do tamanho da Amazônia — mas o de fazer do evento um gatilho para o desenvolvimento de longo prazo é ainda maior. Como construir prosperidade quando os olhos do mundo se voltarem para outro lugar?

Uma resposta está no incentivo ao empreendedorismo local. O Brasil, e os estados do Norte, em particular, precisam de mais histórias de protagonismo como a de Michelle Guimarães. Em 2019, ela criou a Navegam, uma startup fundada em Manaus para digitalizar a venda de passagens de barco. De lá para cá, sua empresa já vendeu mais de 300.000 bilhetes e passou a operar como um elo logístico entre as cidades ribeirinhas. Graças à Navegam, é possível agendar e rastrear entregas de produtos essenciais para o dia a dia na floresta.

É uma transformação que só é possível quando a tecnologia se conecta à realidade local. Um dos momentos de maior demanda para os serviços da startup acontece no fim de junho, quando mais de 600 embarcações lotadas singram o Rio Amazonas em direção a Parintins para o embate folclórico entre os bois Caprichoso e Garantido. A cidade de 100.000 habitantes dobra de população nos três dias do festival. Os desafios logísticos ficam especialmente relevantes — e a Navegam se torna ainda mais necessária.

A história da startup de Michelle é uma das 470 destacadas nesta edição da EXAME, que traz na capa o Ranking Negócios em Expansão 2025. Coordenado pelo editor Leo Branco, o NEEx, como chamamos o projeto, se consolida ano após ano como o maior ranking de empreendedorismo do Brasil. Reúne, nesta edição, empresas de 25 estados, que faturam de 2 milhões de reais a 600 milhões de reais. São histórias que mostram a resiliência e a capacidade inovadora de norte a sul do Brasil, um país, como sabemos, repleto de oportunidades e carregado de desafios.

Pela primeira vez, publicamos uma pesquisa com os empreendedores NEEx que são um retrato do otimismo: 72% deles querem contratar nos próximos seis meses, e 92% planejam manter ou aumentar os investimentos. Isso apesar de um mundo em ebulição, com crises sem fim dominando as manchetes diárias. Se o empreendedor é um otimista, o empreendedor NEEx tem mais do que nunca lições para um mundo para lá de complexo.