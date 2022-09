Expansão geográfica e diversificação de negócios: a estratégia de sucesso do Sabin

Em 38 anos de história, o Sabin passou de um pequeno laboratório de medicina diagnóstica em Brasília para uma rede com 324 unidades de atendimento em 74 cidades do Brasil e um portfólio de serviços cada vez mais diversificado.

A receita líquida da empresa saltou de 1 bilhão para quase 1,4 bilhão de reais entre 2020 e 2021, sinal de que a estratégia de expansão geográfica e diversificação de negócios tem dado certo.

Além dos serviços de análises clínicas, diagnósticos por imagem, vacinação e check-up executivo, o grupo passou a investir em outras áreas, como atenção primária à saúde, com a compra da healthtech Amparo Saúde, em dezembro do ano passado. “Queremos estar cada vez mais presentes na jornada de saúde do paciente”, conta a CEO do Sabin, Lídia Abdalla.

Com esse objetivo, a empresa investiu cerca de 500 milhões de reais em novos negócios nos últimos dez anos, com foco na compra de startups. Só nos últimos três anos, o Sabin adquiriu oito empresas.

Em 2021, investiu mais de 5 milhões de reais na criação do Rita Saúde, plataforma digital que integra serviços de acompanhamento médico à parceria com drogarias. O centro digital é uma aposta para os próximos anos.

Abdalla comemora, além dos bons resultados e da previsão de crescimento de 15% da receita em 2022, o fato de manter em quase quatro décadas de existência valores considerados essenciais, como diversidade, protagonismo feminino e olhar social.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,12 341 Sabin Medicina Diagnóstica 1.355.885 1.055.256 116.085 243.850 1.181.634 Brasília DF 2 7,09 174 Fleury 3.872.651 2.971.616 351.491 1.854.483 6.073.770 São Paulo SP 3 6,87 606 Hospital Albert Einstein 344.351 199.095 14.936 62.832 252.503 São Paulo SP 4 6,49 43 Rede D’Or 20.381.883 14.029.408 1.677.735 14.677.939 52.480.620 São Paulo SP 5 6,09 74 Dasa 10.418.674 7.039.331 -216.937 7.542.288 23.249.904 São Paulo SP 6 5,90 121 CM Hospitalar 6.218.759 4.413.421 395.155 2.151.017 6.897.190 Ribeirão Preto SP 7 5,68 399 Hospital Mater Dei 1.024.313 717.861 146.919 1.683.165 4.090.778 Belo Horizonte MG 8 5,67 534 Medilar 536.747 247.729 34.651 61.466 193.413 Vera Cruz RS 9 5,45 277 Instituto Hermes Pardini 1.985.798 1.494.012 213.993 873.061 2.310.217 Belo Horizonte MG 10 5,23 223 Oncoclínicas 2.702.066 2.052.578 178.918 2.304.943 6.032.410 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com