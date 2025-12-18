Hits da estação

1. terceiro da franquia

Três anos se passaram desde a estreia de Avatar: O Caminho da Água. Agora, a obsessão do cineasta com esse universo fantástico retorna para o terceiro longa-metragem da franquia, Avatar: Fogo e Cinzas. No novo filme, o destaque vai para Stephen Lang, de volta ao papel do vilão Coronel Miles Quaritch. “O que me guia para mais um filme é a fé e a confiança plena em Cameron. Ele tem um controle admirável sobre o personagem [Quaritch] ao longo de todos esses anos”, disse o ator em entrevista à Casual EXAME. “Nós navegamos pelo terreno emocional desse cara da mesma forma que navegaríamos pelo de Jake Sully ou qualquer outro. Vemos o humano nesse vilão por causa dele.” A complexidade das tramas entremeadas na narrativa mostra a habilidade de Cameron com a unidade da obra. Em Avatar: Fogo e Cinzas, são mais de dez núcleos coexistindo juntos.

Estreia em 18 de dezembro de 2025 | Com Zoë Saldanha, Stephen Lang e Sam Worthington | Direção: James Cameron

2. Alma lusitana

Entre os hits do verão, prepare-se para ouvir a cantora e compositora portuguesa Carminho, que lançou recentemente o álbum Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, com oito faixas autorais e 11 no total em disco e vinil pela Sony Music. Carminho é uma das artistas camaleoas de sua geração. Apesar de ser mais conhecida pelo fado, ela também canta gêneros como jazz, pop, bossa nova e até música popular brasileira, fruto da extensa relação que ela construiu com o Brasil. Entre as parcerias de sucesso estão gravações com Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso e a família Jobim. Agora, ao fim do ano, acaba de fazer uma parceria com a Rosalía para a música Memória, do álbum LUX.

Disponível nas plataformas digitais

3. Na lista da Dua Lipa

Quem é fã das músicas de Dua Lipa talvez não saiba, mas a cantora mantém um clube do livro online ativo desde 2023 com milhões de seguidores. A comunidade faz parte da plataforma Service95, que funciona como uma espécie de concierge cultural e traz dicas da popstar. Em terceiro lugar na lista dos livros traduzidos favoritos da autora está Mau Hábito, de Alana S. Portero. Considerado o romance do ano de 2023 na Espanha, a obra insere o universo kitsch de Almodóvar em um relato de uma adolescente que cresce em um corpo que não sabe habitar, em um bairro operário durante a movida madrileña dos anos 1980.

Editora Record | 64,90 reais (e-book 13,96 reais)

4. Roma ou Paris?

Depois de explorar Paris por quatro temporadas, Emily in Paris chega ao fim neste ano — agora, em Roma. Sucesso da Netflix, a nova e última temporada da série explora o novo affair da personagem de Lily Collins em algumas das paisagens mais bonitas da capital italiana e finaliza uma narrativa que mistura ascensão profissional, romance e turismo. Nos novos episódios, à frente da filial da Agence Grateau, Emily sente que a vida flui melhor na Itália. Mas, quando tudo parece estar se encaixando, uma ideia de trabalho dá errado, e as consequências se transformam em desgosto.

Estreia em 18 de dezembro de 2025, na Netflix |com Lily Collins, Lucas Bravo e Ashley Park | Criação: Darren Star

5. Sucesso nacional

Para ler nas férias, fica a recomendação da única obra brasileira contemporânea a entrar na lista dos 100 livros mais notáveis de 2025 do jornal The New York Times. Suíte Tóquio, de Giovana Madalosso, conta a história de Maju, uma babá que leva Cora, a menina que ela cuida, em uma viagem de ônibus, e elas simplesmente desaparecem. A mãe da garota, Fernanda, bem-sucedida e imersa em uma crise existencial, demora a perceber o desaparecimento da própria filha. O livro é uma imersão em sentimentos como culpa, insatisfação e medo do novo, que nos faz refletir sobre o sentido das coisas e as prioridades de cada um.

Editora Todavia | 84,90 reais (e-book 56,90 reais)

6. Amor no palco

Em janeiro, volta aos palcos do Teatro Bradesco a peça Um Dia Muito Especial, estrelada por Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall. A peça é uma adaptação do filme homônimo estrelado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni em 1977.

Narra a tocante história de um homem e uma mulher com vidas opostas, que se encontram por acaso e discutem o amor, a vida e as forças que unem e afastam as pessoas. Esta é a segunda vez que a história é encenada nos teatros brasileiros. A atual montagem leva direção e adaptação de Alexandre Reinecke e tradução de Célia Tolentino.

10 de janeiro de 2026, no Teatro Bradesco Bourbon Shopping | Rua Palestra Itália, 500, 3o piso, Perdizes, São Paulo, SP | Ingressos a partir de 60 reais