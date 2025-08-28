Ela está criando o 'banco do agricultor' direto do WhatsApp — e mira os R$ 15 milhões

Em um país onde 70% dos produtores rurais vivem sem acesso a crédito, uma startup pernambucana está criando um novo modelo de apoio ao pequeno agricultor. A Muda Meu Mundo oferece ferramentas digitais e crédito ao produtor rural — tudo via WhatsApp.

A fundadora Priscilla Veras, natural de Fortaleza e com uma carreira no terceiro setor, nunca teve experiência direta com o agro. O mesmo vale para a sócia, a recifense Laís Xavier, engenheira de formação. Mas foi justamente essa visão “de fora” que as ajudou a identificar um problema fundamental: grande ou pequeno, o produtor rural muitas vezes não tem acesso ao básico para prosperar.

“Eu me perguntava por que o produtor que gera riqueza continua na pobreza. O que está errado?”, diz Veras. A cearense ficou intrigada com a situação e decidiu abrir a Muda Meu Mundo, em 2017.

Inicialmente tentou conectar produtores aos supermercados diretamente, mas logo percebeu que o caminho para ajudar o agricultor seria outro. Criou ferramentas para emissão de notas fiscais, venda direta ao mercado e acesso a crédito. Recentemente, passou a oferecer antecipação de recebíveis e microcrédito.

“O WhatsApp já é utilizado pelos produtores, então tudo fica lá dentro”, diz Veras. É estimado que o aplicativo esteja presente em 96% dos celulares brasileiros.

A empresa prevê um faturamento de 15 milhões de reais em 2025. Hoje, a Muda planeja expansão para o México e quer gerir fundos dentro da plataforma. A ideia é que, em breve, todo agricultor colha os frutos do trabalho antes da chegada da colheita.