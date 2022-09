Santo: nova série do Netflix protagonizada por Bruno Gagliasso estreia dia 16 de setembro

Santo, a nova série espanhola da Netflix que será lançada no dia 16 de setembro, marca a estreia de Bruno Gagliasso no gigante do streaming. A narrativa gira em torno do policial federal brasileiro Cardona (Bruno Gagliasso) e do policial nacional espanhol Millán (Raúl Arévalo) à procura do grande narcotraficante e assassino brasileiro com ar de guru espiritual chamado Santo. Com um detalhe: ninguém conhece seu verdadeiro rosto.

O drama policial com cara de thriller consegue passar as sensações de desorientação e agonia vividas pelo elenco. A série, criada pelo espanhol Carlos López e dirigida pelo brasileiro Vicente Amorim, trata de assuntos como corrupção e fé em um tom profundo e provocativo, mas extremamente factível. Produzida pela Nostromo Pictures, é uma grande aposta da Netflix ao unir em um mesmo universo de ficção as cidades de Salvador e Madri e dois grandes mercados do canal de streaming.

“É a série espanhola de maior investimento da ­Net­flix, no momento em que o canal e as produções espanholas são tão valorizados. Tem um brasileiro que está mostrando um pouco do Brasil, tem direção brasileira”, disse Gagliasso em entrevista à EXAME Casual. A preparação do ator foi intensa. “Perdi 16 quilos, deixei a barba grande, a unha grande. Também precisei ficar oito meses longe da minha família. Foi tenso, cara!” Essa angústia dos bastidores aparece e cresce no decorrer dos episódios. Para a sorte do espectador.

