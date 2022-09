Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a quinta temporada da série Cobra Kai, e uma nova temporada de Chef's Table, desta vez, com a temática da gastronomia italiana, focada nas pizzas. No Disney+, estreia dos filmes Thor: Amor e Trovão e Pinóquio.

Fim da Estrada (Netflix)

Neste suspense de ação, uma viagem de carro se transforma em um verdadeiro inferno para Brenda (Queen Latifah), seus dois filhos e o irmão Reggie (Chris ‘Ludacris’ Bridges). Depois de testemunhar um assassinato violento, a família vira alvo de um misterioso assassino. Em pleno deserto, sem qualquer possibilidade de ajuda, Brenda enfrenta uma luta mortal para manter a família viva.

Chef's Table: Pizza (Netflix)

A série de sucesso sobre gastronomia volta com uma temporada toda dedicada a pizzas. Dos EUA ao Japão, entre na cozinha de chefs que usam a criatividade para transformar esse prato em arte com sabores únicos, histórias inspiradoras e paixão para criar a fatia perfeita.

Cobra Kai (Netflix)

Cobra Kai se passa 30 anos depois do Torneio de All Valley, de 1984, e retoma o eterno conflito entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Depois do resultado chocante do Torneio Regional, Terry Silver tenta expandir o império Cobra Kai e fazer o estilo de caratê "sem compaixão" dominar a região. Com Kreese preso e Johnny Lawrence longe do caratê para reparar os danos que causou, Daniel LaRusso precisa pedir ajuda a uma pessoa do passado.

Thor: Amor e Trovão (Disney+)

A produção da Marvel Studios apresenta o Deus do Trovão (Chris Hemsworth) em uma jornada de autodescoberta, diferente de tudo que ele já enfrentou. Mas seus esforços são interrompidos por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses. Para combater esta ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que, para a surpresa de Thor, inexplicavelmente empunha seu mágico martelo, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Pinóquio (Disney+)

O vencedor do Oscar Robert Zemeckis dirige a versão em live action e CGI que reconta a adorada história do boneco de madeira que embarca em uma aventura eletrizante para se tornar um menino de verdade. Tom Hanks estrela como Gepeto, o carpinteiro que constrói e trata Pinóquio (Benjamin Evan Ainsworth) como filho. Joseph Gordon-Levitt é Grilo Falante, que atua como guia e "consciência" de Pinóquio; Cynthia Erivo, indicada ao Oscar, é Fada Azul; Keegan-Michael Key é João Honesto; Lorraine Bracco, também indicada ao Oscar, interpreta a nova personagem Sofia, e Luke Evans é o Cocheiro.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade