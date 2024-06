O "zap" mundo afora: empresa que automatiza mensagens em apps avança com aquisições fora do Brasil

Até pouco tempo atrás, ligar para um call center era sinônimo de horas ao telefone. A depender do dia, dava até para decorar a música de espera, tamanha era a demora. É verdade que as pessoas ainda podem levar um bom tempo para ser atendidas, mas agora dá para conciliar a conversa com outros afazeres. Muito porque o atendimento saiu da ligação e foi parar nos aplicativos de mensagem e redes sociais, como o WhatsApp e o Instagram. A mineira Blip ajuda nessa transição desde 1999, primeiro automatizando o envio de SMS, e agora integrando as mensagens nos apps. Ela é tão pioneira nessa área que, mesmo antes da expansão internacional orgânica, já tinha clientes em 22 países.

Com a demanda em alta, a mineira entendeu que era hora de fincar bandeira em terras estrangeiras. Entrou no México por conta própria, mas decidiu acelerar com uma aquisição. Em uma única cartada, se posicionou na América Latina e na Europa com a compra da Gus, que oferecia serviços semelhantes no México e na Espanha. “Desde 2021, começamos a estudar aquisições, chamamos alguém na equipe especificamente para isso e estudamos muito a empresa para ver se havia fit cultural”, diz Roberto Oliveira, CEO e cofundador da Blip. Neste ano, o braço internacional da companhia deve faturar entre 5% e 10% da receita total do negócio, na casa dos 750 milhões de reais. No longo prazo, a ideia é chegar a 40%. Novas aquisições em mercados como Oriente Médio e América do Norte estão no radar. Além do pão de queijo e doce de leite, ícones da culinária mineira, a Blip espalha a mensagem do “Zap” pelo mundo.