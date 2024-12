EXAME e Saint Paul: união pautada pela qualidade e meta de chegar a 5 milhões de alunos

A EXAME anunciou nesta semana a aquisição da escola de negócios Saint Paul, uma das mais prestigiadas do país. A transação reforça a estratégia da EXAME de consolidar a presença no mercado de educação executiva no Brasil, tendo como premissa a qualidade – tanto dos conteúdos editoriais, quanto dos educacionais.

É um passo decisivo para combinar informação e formação, ampliando o impacto da EXAME na sociedade e no mercado. Nos últimos anos a mediatech com 57 anos de história investiu em educação com a Faculdade EXAME. A instituição já impactou 100 mil alunos com nota máxima de excelência no MEC em conteúdos para pessoas físicas e empresas em áreas como ESG e inteligência artificial.

"Queremos fortalecer nossa presença no Brasil e no mundo, criando um ambiente educacional que atenda às necessidades de profissionais e empresas em busca de qualificação de alto nível", diz Pedro Valente, CEO da EXAME.

Em duas décadas de trajetória, a Saint Paul consolidou a reputação como uma das melhores instituições de ensino do país. Já passaram por ela mais de 500.000 alunos. O objetivo, agora, é multiplicar por dez essa marca e superar 5 milhões de pessoas engajadas nos próximos anos após a combinação com a EXAME.

A Saint Paul foi fundada pelo empresário José Cláudio Securato, filho de José Roberto Securato, um dos pioneiros da educação executiva do Brasil, tendo sido professor titular da FEA, a escola de administração da Universidade de São Paulo, e da PUC São Paulo. Agora, no ecossistema de negócios da EXAME, José Cláudio assume o cargo de CEO da EXAME Educação.

O embrião do negócio foi uma consultoria de aconselhamento financeiro criada em 1996 por José Roberto, que depois expandiu para uma editora em 1998 e iniciou cursos in-company em 2002. O modelo atual de cursos de pós-graduação começou logo depois, já sob a batuta de José Cláudio.

Rapidamente a instituição estabeleceu uma reputação de qualidade do ensino e forte conexão com os desejos do mercado de trabalho. A Saint Paul figurou por cinco vezes como uma das melhores escolas de negócios pelo ranking do jornal inglês Financial Times, um dos mais respeitados termômetros de qualidade na educação superior no mundo. No Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação, a escola está entre as 1% melhores do Brasil.

Metodologia inovadora e IA

Atualmente são mais de 400 cursos, incluindo programas de MBA, pós-graduação e especializações nas áreas de finanças, negócios e gestão. José Cláudio Securato destaca três pilares fundamentais para o sucesso da Saint Paul: o cuidado com uma boa experiência para o aluno em sala de aula, a preocupação com a qualidade do corpo docente e a adaptação constante dos cursos para refletir os desafios do mercado de trabalho.

Em boa medida, a qualidade do ensino da Saint Paul está na metodologia do ensino. A Saint Paul adota a sala de aula invertida, onde os alunos precisam estudar o conteúdo antes da aula, de forma independente. Durante as aulas, o foco é discutir as dúvidas e aplicar o conhecimento. "O interessante dessa preparação é fazer perguntas reflexivas sobre o tema", diz Securato. O objetivo não é só que entendam o conteúdo, e sim que reflitam sobre como aplicá-lo na prática.

Com o uso crescente de ferramentas como inteligência artificial nas aulas, o papel do professor da Saint Paul se torna ainda mais relevante. “Os alunos estão cada vez mais preparados", afirma Securato, destacando a necessidade de docentes com conhecimento profundo e experiência prática. Os professores da Saint Paul não são apenas especialistas no conteúdo, mas também profissionais com vivência no mercado, o que ajuda os alunos a aplicar a teoria no contexto real.

Além disso, a instituição investe em formação contínua e parcerias internacionais com escolas renomadas, como a London School of Economics, em Londres, Universidade Columbia, em Nova York, e Bocconi, em Milão, para garantir que seus docentes e metodologia estejam sempre atualizados. "Esse intercâmbio acadêmico contribui para o aprimoramento contínuo", diz.

A instituição foi pioneira no uso de inteligência artificial para melhoria do aprendizado com a plataforma LIT, de 2017. A plataforma usa IA para adaptar o conteúdo às necessidades e ao ritmo de cada aluno, criando um ambiente de aprendizagem dinâmico. Com isso, os estudantes recebem uma jornada educacional única, capaz de identificar lacunas no conhecimento e sugerir materiais complementares para ajudar no desenvolvimento contínuo.

Uma parceria com a IBM foi fundamental para o desenvolvimento da plataforma. Com o apoio da gigante de tecnologia, a Saint Paul foi uma das pioneiras a usar o supercomputador Watson em educação, possibilitando uma interação em linguagem natural, algo que, até então, não existia no mercado educacional. "A grande vantagem é que conseguimos escalar o ensino digital de forma personalizada, algo que outras plataformas não conseguem fazer com essa eficácia", diz Securato.

A integração entre EXAME e Saint Paul promete alavancar ainda mais os números. A parceria visa unir a força da audiência qualificada da EXAME — por mês são 20 milhões de usuários únicos no site, um público focado em negócios, finanças e em desenvolvimento pessoal — e a expertise da Saint Paul no ensino de alta qualidade.

"Com a força da marca e amplo público da Exame, e a experiência e sortimento de produtos de alta qualidade da Saint Paul, ampliaremos significativamente nosso impacto na educação executiva do Brasil", diz Renato Mimica, chairman da EXAME.