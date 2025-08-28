Revista Exame

Do pixel ao prompt: como essa startup alagoana se adaptou a nova era da IA

Saiba como a Trakto usa inteligência artificial para escalar a produção de conteúdo publicitário para empresas

Paulo Tenório, CEO da Trakto: “O empreendedor do Nordeste agora tem as mesmas ferramentas que o americano. O jogo virou” (Leandro Fonseca /Exame)

Paulo Tenório, CEO da Trakto: “O empreendedor do Nordeste agora tem as mesmas ferramentas que o americano. O jogo virou” (Leandro Fonseca /Exame)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06h00.

O uso da inteligência artificial na publicidade ainda engatinha no Brasil. Para grandes marcas, a promessa de escalar campanhas com menos custo e mais agilidade esbarra em questões técnicas, jurídicas e culturais. Mas uma startup alagoana resolveu enfrentar esses obstáculos.

Fundada em 2015 pelo designer Paulo Tenório, a Trakto nasceu com a proposta de facilitar a criação de peças gráficas para o público final — e já é conhecida como o Canva brasileiro. A plataforma de design americana teve receita de 3 bilhões de dólares em 2024 e já atende 95% das 500 maiores empresas dos EUA.

Mas o caminho não tem sido fácil para a startup alagoana. Ela enfrentou dificuldades para crescer no modelo B2C e, em 2022, passou a focar grandes empresas. Depois de firmar parceria com o Google, começou a atender empresas como Amazon, PepsiCo e Claro na América Latina. De lá para cá, a startup levantou 10 milhões de reais em aportes. Em 2025, deve fechar com 12 milhões de reais em receita, operando com uma equipe enxuta.

Mais recente, outro marco importante é a incorporação de IA generativa à plataforma. O Trakto Studio permite criar milhares de variações de campanhas em segundos. Roteiros, imagens, vídeos e até ajustes de branding são automatizados. “Antes, eu precisava de especialistas caros. Hoje, uso o Claude, o Gemini, o GPT-5”, diz.

Mais do que cortar custos, Tenório vê a IA como uma amplificação de potencial. “O profissional que não usar vai ser substituído, mas quem souber usar vai se tornar indispensável.”

Para ele, o avanço da tecnologia também ajuda a nivelar o jogo entre as regiões. “O empreendedor do Nordeste agora tem as mesmas ferramentas que o americano. O jogo virou.”

Apesar disso, o fundador ressalta que o ecossistema local ainda sofre com a falta de maturidade. Dados do Sebrae mostram que pelo menos 50,53% das startups nordestinas ainda não geraram faturamento. “É falta de preparo, não de ideia”, diz.

Acompanhe tudo sobre:1278Startups
Próximo

Mais de Revista Exame

Rumo aos 50

Brasil é vice-campeão global em tamanho de frota de jatinhos

Pequenas empresas, grandes tarifas: como as PMEs estão se reinventando com o tarifaço

Ela está criando o 'banco do agricultor' direto do WhatsApp — e mira os R$ 15 milhões

Mais na Exame

Negócios

MrBeast conquistou a atenção do mundo na internet. O próximo desafio? Se tornar lucrativo

Revista Exame

Rumo aos 50

Casual

Os 100 melhores bares do Brasil, segundo ranking EXAME Casual 2025

Mercados

Petróleo a US$ 50 - a previsão do Goldman Sachs que é má notícia para a Petrobras