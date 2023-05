Do campo à cidade, com o futuro na mira

Se o Brasil vai bem, o agronegócio vai melhor. Se o país anda de lado, o agronegócio puxa a economia na marra. É raro, mas acontece sempre. E acontecerá de novo em 2023. No primeiro trimestre, os negócios no campo cresceram 8%, reforçando a expectativa de uma produção recorde de 1,25 trilhão de reais e de um aumento no PIB do agronegócio de 11,6%, segundo o Ipea. É o suficiente para fazer analistas voltar com frequência às contas e rever para cima a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano, agora para perto de 1,5%.

Esta edição da EXAME se debruça sobre o motor da economia nacional. Um especial produzido pelo editor Luciano Pádua e pela repórter Mariana Grilli, com fotos de Leandro Fonseca, exibe a face mais moderna de um setor conhecido pela inovação. Mostramos as novas revoluções da SLC Agrícola, a maior gestora de terras do país e pioneira do agronegócio na bolsa. A companhia tem como meta ampliar as terras cultivadas em até 40.000 hectares por ano, com foco na recuperação de áreas degradadas. É de onde deve vir o maior crescimento da produção agrícola do país nas próximas décadas. Nas contas de Aurélio Pavinato, CEO da SLC, o Brasil consegue ampliar a área produtiva de 53 milhões de hectares para mais de 80 milhões de hectares apenas convertendo áreas de pastagem.

O uso cada vez mais intensivo de tecnologia é uma obrigação para manter o agro brasileiro como líder global em eficiência e preocupação ambiental. As novidades vêm das fazendas, e também das cidades. A SLC investiu, por exemplo, na startup de fazendas urbanas Pink Farms, que converte galpões industriais em fonte de comida para os grandes centros.

A união entre campo e cidade também é a tônica desta edição da EXAME. Abrimos espaço para o agro, e também para Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, a maior metrópole do país. Em reportagem de Gilson Garrett Jr., Nunes fala sobre a volta da pujança e do otimismo após a pandemia, e revela seus planos ambiciosos para tirar 86 projetos do papel até 2024. Assim como nos melhores cases do agronegócio, precisará de gestão de ponta num setor conhecido pelos prazos alongados. Terá 9 milhões de eleitores em seus calcanhares.

Do campo para as cidades, e para as telas. A entrevista especial desta edição é com Conrado Leister, diretor para a América Latina da Meta, dona do Facebook. Em conversa com André Lopes, Leister afirma que a empresa está disposta a debater regulações, mas ressalta que plataformas digitais não lucram com conteúdo violento e de ódio. Reduzir o impacto desse tipo de postagem é um nobre objetivo do PL das Fake News, em tramitação no Congresso.

Mostrar a importância de recuperar terras degradadas e ampliar o necessário debate sobre plataformas digitais são duas facetas de um mesmo objetivo que norteia a EXAME há 56 anos: desenvolver o capitalismo brasileiro. Boa leitura!