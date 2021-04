Fundo Centenário obtém R$ 750 mil para "devolver" conhecimento à sociedade

A iniciativa de devolver para a sociedade o conhecimento adquirido nas melhores faculdades do país começa a se alastrar, alimentando um ciclo virtuoso em que os bons exemplos se multiplicam. É o caso dos doadores e voluntários do Fundo Centenário, da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ­UFRGS. O fundo patrimonial (endowment fund, em inglês), ou seja, constituído com o fim específico de gerir os recursos provenientes de doações, acaba de completar oficialmente dois anos de vida, alcançando a marca de 750.000 reais em patrimônio líquido. A iniciativa reúne ex-alunos da escola, recém-formados e alunos.

“Nós sabíamos que a cultura do endowment não era algo tão disseminada no país, mas queríamos ajudar de alguma forma a universidade. E aí conhecemos o pessoal do Amigos da Poli, em São Paulo, e decidimos tirar a ideia do papel”, afirma Vitorio Canozzi, um dos idealizadores do Fundo Centenário em 2017 — quando nasceu como ideia — junto com Francisco Simch, Eduardo Prato, Renan Dedavid e Jonas Koch, todos estudantes na época. Eles passaram a entrar em contato com ex-alunos para validar a tese e captar recursos.

-

Um dos primeiros contatados, egresso da turma de 1984, veio a se tornar uma das principais lideranças do Fundo Centenário e atualmente é o presidente do conselho: é o executivo Cláudio Berquó, sócio do BTG Pactual e ex-presidente do J.P. Morgan no Brasil. Berquó é um entusiasta da causa do conceito de giveback desde os tempos em que trabalhou — por 14 anos — nos Estados Unidos, no próprio J.P. Morgan e no Citi.

Outros ex-alunos que se engajaram ativamente são os empreendedores Marcelo Lacerda e Sérgio Pretto, fundadores da Nutec, uma das pioneiras da internet no Brasil. Berquó, por sua vez, empenhou-se em acionar uma rede de amigos e conhecidos do mercado e do meio empresarial para angariar recursos e o envolvimento na causa.

Os recursos são utilizados para alimentar o patrimônio do fundo e para a concessão de bolsas de permanência para alunos promissores e programas anuais de mentoria, além de apoio a projetos de ensino e pesquisa na esfera da escola de engenharia.

Berquó aponta como desafio a ser superado o convencimento de ex-alunos sobre a importância da causa. “A pessoa se mostra interessada, mas não contribui”, afirma. Mas ele diz acreditar no efeito manada causado pela doação de empresários conhecidos, a exemplo do que vê acontecer com outros fundos patrimoniais. A julgar pela experiência do próprio Fundo Centenário, é um caminho que pode ser trilhado.