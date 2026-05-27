Joel Jota viu uma academia com 100 alunos em São Paulo e apontou o erro que travava o crescimento

No comando de um negócio de serviço, ser o melhor profissional da casa não basta. Em algum momento, o dono precisa sair da execução e assumir a gestão — ou a empresa não cresce além do que cabe num par de mãos.

Esse é o desafio da Team Panzer. Fundada há seis anos pelo ex-capitão da seleção brasileira de rugby Caio Ozzioli, a academia da zona oeste paulistana tem mais de 100 alunos matriculados. Mas Ozzioli ainda dá aulas das 6 da manhã às 10 da noite, paga os boletos da empresa pela conta pessoal e não sabe quanto vai faturar no mês. Foi com esse quadro que chegou ao Choque de Gestão, programa da EXAME com patrocínio de Santander Empresas.

O ponto mais crítico está nas finanças. Ozzioli recebe os pagamentos da academia, boa parte via Pix, direto na conta de pessoa física, onde mistura despesas pessoais com as do negócio. Sem separar as contas, não há como saber quanto a empresa lucra — e não há sistema de gestão integrado. Há ainda um gargalo na receita: 70% do faturamento vem de alunos de aplicativo, plataforma em que Ozzioli só recebe se o aluno aparece. A escala veio, mas comeu a margem e tirou a previsibilidade do caixa.

O mentor desta vez foi Joel Jota, empresário e referência em alta performance. Para Joel, a academia deixa dinheiro na mesa. E há muitas oportunidades.

Além de oferecer serviços, a academia pode vender produtos complementares, como suplementos. Também pode criar pacotes que reúnam treino, nutrição e produto, elevando o tíquete sem captar mais gente. Fazer eventos nos fins de semana também pode aumentar a circulação por ali. E um sistema de gestão integrado é essencial para ter previsibilidade de tudo o que está acontecendo. Um mês após a gravação, Ozzioli já dava menos aulas e havia contratado professores.

A diferença não está em trabalhar mais. Está em trabalhar como dono.

Lições de JOEL JOTA para a TEAM PANZER

1. Saia do centro da operação

O dono que dá aula, pinta a parede e fecha a venda não escala. Crescer começa por formar equipe e delegar tarefas. E assumir a gestão

2. Separe as contas e tenha previsibilidade

Misturar pessoa física e jurídica torna impossível saber quanto a empresa fatura e lucra. Sem essa divisão, há intuição, não gestão

3. Aumente o tíquete médio com os mesmos clientes

Encontre oportunidades dentro do seu negócio para aumentar receita sem captar novos clientes. Na academia, combos de suplemento e nutrição podem elevar a receita por aluno. É mais barato vender a quem já consome do que captar novos

Para saber mais sobre as dores da Team Panzer e como ela passou por um choque de gestão. ASSISTA AO EPISÓDIO.