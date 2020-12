Nathalia Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, pratica o que ensina. Na primeira vez que saiu do país, em uma viagem a trabalho pelo Peru, no ano passado, ela economizou 400 reais do total previsto.

“E ainda experimentei as duas melhores comidas da minha vida, ceviche e ají de gallina”, afirma. Em seu canal no YouTube e nas redes sociais, onde acumula 800.000 seguidores, Nath Finanças compartilha dicas de planejamento financeiro com a população de baixa renda.

Com 22 anos, moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ela também é colunista dos jornais Extra e Voz das Comunidades. Na vida casual, sua primeira regra é não trabalhar nos fins de semana. “Faço meus conteúdos de segunda a sexta, das 9 da manhã às 10, 11 da noite. A saúde mental pede descanso.” A segunda regra: investir em experiências, como viagens e gastronomia. Confira a conversa na íntegra no podcast Casual EXAME, no Spotify.