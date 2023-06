Coxinhas made in USA

A química de um casal pode ser útil numa sociedade, mesmo em outro país — e outro jeito de fazer negócios. Essa é a filosofia do casal brasileiro Ricardo Rosa e Vanessa Oliveira, juntos há 18 anos. Eles são sócios da Petisco Brazuca, uma fabricante de salgadinhos made in Brazil nos Estados Unidos com vendas anuais na casa dos 10 milhões de reais.

O negócio começou em 2012 durante uma temporada do casal em Nova York para aperfeiçoar o inglês. Na ocasião, bateu saudade de comer coxinhas. “Não havia quem vendesse o salgado em larga escala”, diz Ricardo, que resolveu ir para a cozinha fazer ele mesmo a iguaria. Feitas no apartamento do casal, as coxinhas bombaram com a propaganda boca a boca nas redes sociais. Em dois anos, o casal já vendia 5.000 coxinhas por mês. Boa parte delas ia para eventos de empresas como Amazon, Google e Nike.

O aumento da demanda levou à divisão de tarefas: Ricardo ficou com a gestão do app; Vanessa, com a produção e o embalo. “Trabalhamos em áreas separadas e equipes diferentes”, diz Rosa. “O esquema ajudou a separar o privado do profissional.” Hoje, por mês, a dupla produz 30.000 petiscos. O cardápio ganhou outros lanches típicos entre os brasileiros, como pastel de feira, chamado por lá de “brazilian empanadas”, além de pão de queijo e minichurros.

Para além da venda online, o casal criou carrinhos para vender em feiras de rua. “A experiência de empreender em casal trouxe mais pontos positivos do que as pes­soas imaginam”, diz Oliveira. “Temos qualidades complementares.”