MM 2025: setor de cooperativas deve chegar a R$ 1 trilhão de faturamento em 2027

Se a união faz a força, no setor de cooperativas brasileiro esse lema nunca fez tanto sentido quanto nos últimos cinco anos. De 2019 a 2024, o faturamento total do setor saltou 146%, atingindo 758 bilhões de reais. Nesse período, o número de cooperados aumentou 73%, somando 26 milhões de brasileiros, segundo dados da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), entidade que representa o setor.

Na visão de Márcio Lopes Freitas, presidente da OCB, o desempenho positivo é uma resposta às incertezas econômicas e políticas globais. “Se você quer se manter no mercado, é necessário agregar valor ao negócio e ser competitivo. Ao mesmo tempo, as pessoas estão enxergando no modelo cooperativo uma alternativa interessante e viável”, afirma. Segundo o executivo, juros altos e a guerra comercial reforçam a visão mais participativa das pessoas, o que acaba ressoando nas cooperativas.

No entanto, o movimento é curioso: enquanto o faturamento e o número de cooperados cresceram, o número de cooperativas caiu 20% em razão das fusões e aquisições, diz Freitas. “As cooperativas acabam se aglomerando para aumentar a competitividade”, afirma. O Brasil conta atualmente com 4.384 cooperativas, e cerca de 64% do território nacional é coberto por elas.

Nesse contexto está a Copersucar, uma das maiores cooperativas do setor sucroenergético. Com 38 usinas no Brasil e 22 destilarias nos Estados Unidos, a companhia viu seu faturamento crescer 18,5% em 2024, atingindo 27,5 bilhões de reais, mesmo em um cenário volátil para o setor de açúcar e etanol.

Segundo Tomas Manzano, presidente da Copersucar, o diferencial da empresa está na especialização e na visão de longo prazo. “O espírito empreendedor e a colaboração entre todos os envolvidos são características que nos distinguem. Isso resume bem a nossa abordagem competitiva”, afirma.

A previsão para as cooperativas do Brasil aponta para um futuro alvissareiro: a OCB prevê que, até 2027, o setor atinja 1 trilhão de reais em faturamento e 30 milhões de cooperados. “As cooperativas estão em um momento muito positivo. Estamos trabalhando arduamente para alcançar esse objetivo, e as cooperativas estão comprometidas nesse movimento”, diz Freitas. “As cooperativas são um exemplo de como a união pode gerar prosperidade e competitividade.”