Bom para cachorro

Em Igaratá, a 85 quilômetros de São Paulo, a pousada Gaia Viva foi criada para quem viaja pensando primeiro no cão. Ali, os pets circulam livres por 100.000 metros de área verde, nadam em lagos e na piscina climatizada e até ganham festa de “auniversário”. Para garantir a segurança de todos, o espaço só recebe humanos acima de 14 anos. A hospedagem inclui pensão completa, trilhas guiadas e atendimento veterinário, num fim de semana que devolve aos tutores o prazer simples de acompanhar — e não limitar — o ritmo dos seus cães.