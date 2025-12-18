Revista Exame

Bom para cachorro

A Pousada Gaia Viva criou uma experiência focada nos familiares de quatro patas

“Férias caninas”: pousada fica a menos de 100 quilômetros da capital paulista (Capuski/Getty Images)

Laura Pancini
Repórter

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06h37.

Última atualização em 18 de dezembro de 2025 às 07h35.

Em Igaratá, a 85 quilômetros de São Paulo, a pousada Gaia Viva foi criada para quem viaja pensando primeiro no cão. Ali, os pets circulam livres por 100.000 metros de área verde, nadam em lagos e na piscina climatizada e até ganham festa de “auniversário”. Para garantir a segurança de todos, o espaço só recebe humanos acima de 14 anos. A hospedagem inclui pensão completa, trilhas guiadas e atendimento veterinário, num fim de semana que devolve aos tutores o prazer simples de acompanhar — e não limitar — o ritmo dos seus cães.

