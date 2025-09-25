MM 2025: Sabesp acelera na redução de custo e no investimento em ano transformador

A Sabesp teve um ano especial, com privatização e resultados fortes. Carlos Piani, que assumiu o cargo de CEO em outubro de 2024, aproveitou uma transição bem-feita para acelerar transformações nos três meses finais do ano passado, sem as amarras estatais. A companhia focou a padronização da atuação da área técnica, responsável pelo serviço de saneamento na ponta, e a busca por maior eficiência operacional. Além disso, a revisão de contratos com grandes clientes resultou na recuperação da receita perdida por descontos tarifários, aumentando a rentabilidade da companhia, que perdia 800 milhões de reais por ano. O combate às ligações ilegais, o foco em inovação e tecnologia, além de um plano de demissão voluntária, ajudaram no forte resultado para a empresa. E tudo isso em meio ao desafio de executar um plano de 70 bilhões de reais para universalizar o saneamento em São Paulo até 2029, algo inédito no setor.

Em 2024, a Sabesp registrou receita líquida de 36,1 bilhões de reais, um crescimento de 41,3%. O Ebitda alcançou 11,3 bilhões de reais, com lucro líquido de 9,5 bilhões de reais, aumento de 171,9%. Parte desse sucesso se deve à criação de um único contrato com os municípios paulistas, após a privatização, que garantiu segurança jurídica para a empresa começar a considerar os ativos que serão ressarcidos após o fim da concessão. A prioridade de Piani é a universalização do saneamento dentro da meta. Mais de 10 bilhões de reais já foram investidos, e 60% do total de 70 bilhões de reais já está contratado. A meta de universalização de água deste ano foi cumprida, e o próximo desafio é a coleta e o tratamento de esgoto, especialmente na Grande São Paulo. “Gerar valor para o acionista, mas entregando propósito e bem-estar para a população. Essa é a nossa missão”, diz Piani.

Além disso, a Sabesp continua a olhar para o futuro, com planos de participar de leilões de saneamento e expandir sua atuação no Brasil. A companhia também aposta na tecnologia, com o maior projeto de medição inteligente do mundo, que permitirá maior eficiência e redução de custos. “Se a gente é mais eficiente, ajuda a tarifa a ser mais prudente e justa”, afirma o CEO.