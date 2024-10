Ambiente inspirador

Audácia, criatividade, diversidade e resiliência são algumas das diretrizes que Nuno Lopes Alves, country manager da Visa no Brasil, aplica em seu escritório e que também fazem parte dos valores da companhia. “Queria um espaço acolhedor, onde todos pudessem se reunir e colaborar”, afirma o executivo. Longe de ser um ambiente convencional, a sala é repleta de mensagens e pequenos objetos, meticulosamente organizados, que refletem sua filosofia de vida e liderança. Desde fitas do Senhor do Bonfim até livros e um espremedor de limão, tudo tem um significado especial.

Atmosfera acolhedora

“O conceito da sala é realmente participativo. A presença constante de pessoas é uma característica marcante. Gosto de colaborar com o time, rabiscar ideias no quadro da parede e trocar experiências. As canetas estão sempre sendo substituídas, pois as utilizo bastante.”

Do limão, uma limonada

Ao lado do espremedor, encontra-se a figura do “Luizmão”, um personagem com cara de limão que simboliza a transformação de problemas em oportunidades. “Juntos, vamos espremer as ideias e fazer do limão uma limonada. Às vezes, uma caipirinha.”

Legado familiar

Nuno carrega consigo um legado familiar de liderança e impacto. “Na parede, o poema Se, do britânico Rudyard Kipling, traduzido pelo meu bisavô há quase um século. É um lembrete constante das minhas raízes.”

Refúgio

Para além do mundo corporativo, Nuno encontra na natureza um refúgio para recarregar as energias. “Viajar é uma das minhas atividades favoritas, ainda mais com a família. Tenho um espírito aventureiro que mantenho vivo praticando esportes como o montanhismo.”