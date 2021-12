Os hobbies de Renato Guerra, o número 1 na América Latina da Farfetch

Renato Guerra se formou em direito, trabalhou na área comercial de empresas financeiras, mas foi como comprador no setor de moda que ele se encontrou. Primeiro ele ajudou a estruturar a Privalia como um dos maiores outlets online do país e, recentemente, foi convidado para assumir o posto de vice-presidente para a América Latina da Farfetch, plataforma global de moda de luxo fundada em 2014, que conta hoje com mais de 1.400 marcas e varejistas e apresentou receita de 583 milhões de dólares no terceiro trimestre.

Como convém a um executivo da área, Guerra é um apaixonado por estilo, com preferência por roupas sóbrias, marcas premium nacionais, como a Osklen, e jaquetas de couro. No momento, porém, seu apreço pelo design está voltado para outro segmento. “Estou reformando uma casa antiga de meus avós há um ano e meio e virei o louco da decoração. Passo o dia garimpando peças e móveis”, conta.

FILME | Meu Pai

Sou um cinéfilo, assisto a tudo, discordo sempre das resenhas do IMDb (risos). Esse foi o filme recente que mais me comoveu, pela atuação do Anthony Hopkins.

MÚSICA | Jazz

Meus amigos brincam que sou uma alma velha. Amo jazz, tenho caixas de som por toda a casa. Amo vocal e adoro as divas Ella Fitzgerald, Aretha Franklin...

ESPORTE | Caminhadas

Já fui esportista, até ter duas hérnias de disco. Faço longas caminhadas pela Vila Madalena [em São Paulo], de 12, 14 quilômetros. Vou sozinho e, nos fins de semana, com meu marido.

VIAGEM | Sudeste Asiático

Essa me marcou muito. Fui do agito de Bangcoc às praias cor de esmeralda da Tailândia, e terminei nos templos do Camboja.

MODA | Roupas sóbrias

Mudei muito meu estilo ultimamente. Quase só uso preto, mesmo no verão, e invisto em bons sneakers. Valorizo marcas nacionais de qualidade, como a Osklen.

PEÇA PREFERIDA | Jaqueta de couro da Burberry

Gosto de entrar nas lojas e perguntar por peças que não estão na vitrine. Em uma loja Burberry de Paris encontrei uma bomber de couro com dupla face, é meu xodó.