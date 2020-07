Alegria, alegria

Gustavo Caetano, fundador da Samba Tech, é uma pessoa para lá de bem-humorada. Mineiro de Araguari, gosta de uma prosa e tem sempre um caso divertido para contar. Ele tem motivos para estar feliz. Apontado como uma das dez mentes mais inovadoras do país pelo MIT, Caetano montou sua empresa quando estava na faculdade, ao comprar um celular e não encontrar nenhum joguinho para baixar. O ano era 2004. Ele entrou em contato, então, com fabricantes no exterior e começou a importar games. Hoje, a Samba Tech é a maior empresa de distribuição de vídeos para educação do país. Nestes tempos de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus, a empresa registrou crescimento de 308% na plataforma em consumo de vídeos por celular e de 506% por desktop. Também conquistou neste período 40 novos clientes. Entendeu por que ele está sorrindo na foto?

