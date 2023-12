Acertando as contas com o Leão

Depois de quase dez anos sem atualização, a tabela de Imposto de Renda da Pessoa Física foi corrigida. Com isso, a partir de 2024, está isento de cobrança quem recebe até 2.112 reais por mês. Além disso, quem recebe até dois salários mínimos tem um desconto automático de 528 reais sobre o imposto devido; ou seja, quem recebe até 2.640 reais também está isento do IR, considerando o novo teto de isenção. A estimativa da Receita Federal é que, com a mudança, 13,7 milhões de pessoas deixem de pagar o Imposto de Renda da Pessoa Física. Em 2023, a Receita Federal recebeu 40 milhões de declarações ­— maior número da história.

Fonte: Diário Oficial da União.