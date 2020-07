A rival da Tesla

Em 2015, o americano Trevor Milton batizou de Nikola a montadora de veículos elétricos que estava fundando. Uma reverência ao inventor sérvio Nikola Tesla. E talvez à concorrente criada por Elon Musk 12 anos antes. Valendo 23 bilhões de dólares na bolsa nova-iorquina de tecnologia Nasdaq, a Nikola ainda está longe da Tesla, cotada em 178 bilhões de dólares, mas já superou montadoras tradicionais, como a Fiat Chrysler, e encostou na GM. Em entrevista à EXAME, Milton, que preside o conselho de administração da Nikola, falou das semelhanças e discrepâncias com sua grande rival.

O nome Nikola é criticado por lembrar a Tesla?

Não ligo para as críticas. A Tesla e a Nikola são duas das empresas mais inovadoras do mundo, e essa é uma forma de homenagear o homem que prestou um grande serviço à humanidade.

O que a Nikola representa em sua trajetória profissional?

Minha primeira empresa foi um site de comércio eletrônico nos moldes da Amazon, mas acabou não dando certo. Depois disso, fundei duas companhias no segmento de controle e armazenamento de energia de motores e uma delas foi alvo de aquisição. A Nikola é a combinação dessas experiências em hardware e também em software.

O valor das ações da Nikola quintuplicou no último ano, embora a empresa tenha comunicado que não vai ter receita até 2021. O que os investidores estão vendo?

Desenvolvemos veículos elétricos e movidos a células de hidrogênio por meio de parcerias com algumas das empresas mais tradicionais do setor, como a Bosch e a Iveco. Já temos uma carteira de pedidos de 14.000 caminhões. Diferentemente da Tesla, sabemos que o veículo do futuro é extremamente caro para ser desenvolvido e não vamos fazer tudo sozinhos. A indústria automotiva se consolidará em parcerias. Buscamos os melhores do ramo, e é por isso que as pessoas­ acreditam na Nikola.

Os caminhões elétricos da Nikola já estão fazendo sucesso. Que outras novidades a empresa está preparando?

Muitas, mas a Badger, nosso lançamento, é provavelmente a picape mais avançada em termos de tecnologia no mundo. Estamos confiantes em que este será o melhor ano da história da Nikola.