Da venda de grãos ao IPO: os planos 3tentos, líder no agronegócio nacional

A gaúcha 3tentos Agroindustrial, empresa de distribuição de insumos e processamento de soja, bateu a marca de faturamento de 3,1 bilhões de reais em 2020 e se consagrou como uma das líderes no agronegócio no país. Nos últimos dez anos, a companhia vem crescendo ao ritmo de quase 30% ao ano. “Estamos acompanhando a expansão do agronegócio, com aportes constantes que vão ao encontro das necessidades dos produtores rurais”, diz Luiz Osório Dumoncel, CEO da empresa. Em 2020, o desempenho foi ainda melhor. Quando o Brasil bateu o recorde da safra de soja, com produção de 22,3 milhões de toneladas, a 3tentos faturou 40% mais e apurou um lucro líquido de 246,3 milhões de reais. A empresa originou mais de 1 milhão de toneladas de soja e 120.000 toneladas de milho. O avanço na industrialização de grãos e na produção de biodiesel nas duas fábricas gaúchas também contribuiu para os bons resultados. Com o caminho pavimentado para novos saltos, a empresa preparou o processo de abertura de capital, concretizado em julho com a captação de 1,35 bilhão de reais.

Fundada em 1995, a empresa da família Dumoncel, que atuava no setor agrícola desde 1954, percebeu o potencial do mercado de vendas de sementes, fertilizantes e defensivos. Passou, então, a oferecer assistência técnica para os produtores e a investir em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, a 3tentos possui 47 lojas e duas unidades de beneficiamento de sementes. Fazem parte dos planos da companhia a inauguração em 2023 de uma fábrica de processamento de soja em Mato Grosso, para a produção de farelo e biodiesel, e a abertura de oito lojas no estado. “Com o IPO, a 3tentos tem uma expectativa de crescimento expressivo para os próximos anos”, diz o CEO.