O reflexo da pandemia na passarela da decoração em São Paulo

A meta inicial, veja o azar, era inaugurar a loja em março do ano passado. Em junho, quando ficou claro que a pandemia não acabaria tão cedo, concluiu-se que não fazia mais sentido esperar. “Promovemos a primeira inauguração virtual desse meio”, gaba-se Tatiana Amorim, uma das duas sócias. A outra é a jornalista Ticiana Villas Boas, que ganhou fama pelos trabalhos na TV e por ser mulher de Joesley Batista, da JBS. A loja vende 84 produtos assinados por figuras renomadas, como Arthur Casas, Guto Requena e Neca Abrantes. O retorno financeiro até aqui não é divulgado, mas Tatiana diz que ele superou as expectativas. “Nossos clientes viajavam muito e, com as restrições às viagens, passaram a usar o que gastavam com elas com conforto e qualidade dentro de casa”, acredita ela. “O dinheiro acabou circulando mais no Brasil, e para nosso setor isso foi muito positivo.”

Prevendo que a pandemia fosse resultar na escassez de matéria-prima, o designer Marcus Ferreira lançou uma linha de pronta entrega — com ela, diminuiu os riscos de deixar os clientes na mão por culpa dos fornecedores. Batizada de Express, está à venda desde julho no site da Carbono e envolve sofás, poltronas, cadeiras, mesas, luminárias e acessórios. “A ideia era montar uma loja física para essas peças, mas mudei os planos”, diz Ferreira, também à frente da loja Decameron, outra na Gabriel. Um dos pilares da Express é o preço. A poltrona de lona reciclada e estrutura metálica, por exemplo, custa 3.088 reais (se fosse encomendada, subiria para 5.803 reais).

“Ficou no zero a zero.” É assim que Sergio Buchpiguel resume o desempenho, em 2020, de sua loja, a Dpot. Conhecida por vender peças assinadas por nomes como Isay Weinfeld e Carlos Motta, ela registrou um segundo semestre excelente e um primeiro desastroso. “O crescimento talvez se explique pela demanda reprimida no início da pandemia”, conjectura o empresário. O baque talvez fosse inevitável, já que a Dpot não tem e-commerce nem pretende ter. “Vendo cadeira assinada por Geraldo de Barros. Não há como substituir a experiência de ir à loja”, diz. A Dpot dispõe de uma filial no Shopping D&D, em São Paulo, e de outra, também na Gabriel, dedicada a objetos.

Um dos valores que a marca mais persegue é a irreverência. Fundada em 2012 pelo designer de produtos André Gurgel e pelo arquiteto Felipe Bezerra, ambos nascidos em Natal, no Rio Grande do Norte, ela tira seu nome da canção Moda da Mula Preta, gravada por Luiz Gonzaga. A dupla também homenageou o Rei do Baião com peças que remetem à sanfona, por exemplo. A ambição da marca ficou clara em novembro passado, quando inaugurou sua primeira loja — bem na Gabriel. “O valor agregado de nossos produtos é alto; e a personalidade da marca, muito forte”, diz Gurgel. A dupla jamais cogitou outro endereço. “As vendas até aqui mostram uma aposta acertada.”

“Em nosso segmento, os clientes não abrem mão de sentir os produtos antes de comprá-los”, diz o CEO da Breton, André ­Rivkind. Logo, era de esperar uma forte queda nas vendas entre março e junho de 2020, quando a pandemia impediu o atendimento presencial nas lojas da rede. Em abril, quando o tombo foi de 70%, ela inaugurou um e-commerce focado em pequenos objetos. Mas não bastou para reverter os desastrosos resultados do primeiro semestre. No segundo, porém, a maré virou. “A tendência da casa de campo, que na quarentena muita gente resolveu ter, nos beneficiou”, afirma Rivkind. “Sempre que o mercado imobiliário se aquece, o nosso melhora em seguida.” Tudo somado, a Breton fechou 2020 com um crescimento de 8%. E com duas novas lojas, em Manaus e Boa Vista, que se somaram às nove já existentes. Para 2021 estão previstas mais três.

