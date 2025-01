Manu Cit, a empreendedora de R$ 20 milhões

Aos 20 anos, a influenciadora Manuela Cit se tornou referência em estilo de vida saudável. Manu Cit começou sua trajetória nas redes sociais compartilhando sua rotina de estudos e saúde enquanto cursava Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Musculação, baldes de salada, devocional, treinos de corrida e outros momentos do dia a dia fizeram com que ela conquistasse mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e TikTok em poucos anos. A rotina inspira muitos, mas também atrai críticas de parte do público, que a vê como algo inviável. Ainda assim, o alcance nas redes sociais transformou a curitibana em uma máquina de negócios.

Além dos contratos de publicidade, seu portfólio inclui uma marca de gomas de creatina, uma academia no Rio de Janeiro e, mais recentemente, uma empresa de corridas de rua.

Para se dedicar a tudo isso, Manu tomou um passo decisivo: abriu mão da faculdade de medicina para apostar na carreira de empreendedora e influenciadora digital. No último ano, suas empresas faturaram mais de R$ 20 milhões.

“Eu já tinha minha empresa de publicidade e outros projetos, então percebi que não dava para abraçar tudo. Decidi focar no que realmente fazia sentido para mim naquele momento”, diz Manu Cit.

Publi de milhões

A maior fonte de receita de Manu Cit ainda vem das redes sociais. Em 2024, ela faturou 9 milhões de reais apenas com publicidade. Ao todo, são 20 contratos ativos -- com marcas como Adidas e Live Oficial no portfólio. Em entrevista, a influenciadora disse que já chegou a ter 30 contratos simultâneos, mas reduziu a quantidade para conseguir se dedicar a outros negócios. “Eu gosto de trabalhar com marcas que realmente uso no meu dia a dia. Hoje, só faço parcerias que fazem sentido para mim e para o meu público”, diz.

A trajetória da influenciadora é um exemplo bem-sucedido da creator economy, mercado avaliado em 189,74 bilhões de dólares e que deve atingir 2,71 trilhões até 2037, de acordo com relatório da Research Nester. Com mais de 207 milhões de criadores de conteúdo no mundo, apenas 4% desses profissionais faturam mais de 100.000 dólares por ano.

No Brasil, onde a creator economy é destaque, mais de 10 milhões de influenciadores atuam nesse mercado, consolidando o país como o segundo maior do mundo no segmento. Desde 2019, o número de brasileiros que monetizam conteúdo digital cresceu 70%, atingindo 7 milhões de criadores em 2023.

“Trabalhar com internet já é empreender. Você tem que se reinventar o tempo todo, igual a qualquer empresário”, diz Manu Cit.

Novos negócios

Uma tendência que vem ganhando força neste mercado é a de grandes influenciadoras criarem suas próprias marcas. Ao invés de depender exclusivamente de contratos publicitários, muitas criadoras estão transformando sua audiência fiel em clientes. O raciocínio é simples: em vez de ganhar uma comissão sobre vendas de outras empresas, essas influenciadoras controlam todo o processo — do produto a receita.

Desde 2023, Manu é sócia da Guday, marca de suplementos de creatina em goma, que começou com um investimento de 30 mil reais. O foco do produto está na praticidade e no sabor, tornando o consumo de creatina mais acessível e atrativo para o público. “Criar uma marca própria é diferente. Quando você coloca seu rosto em algo, a responsabilidade é muito maior. É preciso entregar qualidade e ser fiel ao que você acredita, porque as pessoas vão cobrar isso”, diz a influenciadora.

A estratégia deu certo: a empresa faturou 10,5 milhões de reais em seu primeiro ano, representando cerca de metade do faturamento total de Manu em 2024.

A marca foi criada em parceria com a Norte, holding especializada em desenvolver negócios com influenciadores digitais. Manu é sócia ao lado de outros três empreendedores, que uniram suas participações em uma holding.

The Simple Gym

No ano passado, Manuela Cit expandiu ainda mais seu portfólio de negócios ao se tornar sócia da The Simple Gym, uma academia localizada em Botafogo, no Rio de Janeiro. A proposta do negócio é oferecer um ambiente que conecta saúde física e mental de forma acessível e descomplicada. “A The Simple Gym é tudo o que acredito: um espaço que prioriza bons hábitos, recuperação e qualidade de vida. É o lugar perfeito para transformar vidas”, diz Manu.

A academia, que atualmente conta com uma única unidade, já tem planos de expansão. Até o final deste ano, a marca deve abrir mais duas unidades no Rio de Janeiro, chegando a três operações na cidade. Manu entrou no início do projeto, quando a proposta da marca ainda estava sendo estruturada. “Quando conheci os sócios e os valores da The Simple Gym, percebi que tinha tudo a ver comigo. Eles realmente vivem o que pregam: uma vida saudável e acessível para todos”, diz.

Além de ser o rosto da academia e divulgá-la em suas redes sociais, Manu tem um papel ativo nas decisões estratégicas e no planejamento da marca. Ela participa de conversas sobre os próximos passos, decisões burocráticas e estratégias de expansão. “Sempre quis me envolver mais nos bastidores e fazer parte de algo desde o início. É um desafio que me motiva e onde quero continuar crescendo”, afirma.

Nova aposta: corrida de rua

No início deste ano, a influenciadora realizou o primeiro evento da Good Run, sua nova empresa voltada para organizar corridas de rua. A estreia aconteceu em Salvador, em janeiro, com um evento que marcou o início de uma nova fase em sua trajetória empreendedora. “A Good Run é mais do que apenas uma corrida; é uma forma de incentivar as pessoas a se movimentarem e a adotarem um estilo de vida mais saudável”, diz.

Apesar do entusiasmo, Manu admite que começar um novo negócio não é simples. “Iniciar qualquer projeto é desafiador. Sempre surgem ajustes a fazer, coisas para aprender e melhorar. Estamos no começo, mas já pensando em como elevar o nível das próximas edições”, afirma.

Para ela, a Good Run é uma oportunidade de criar experiências que reforcem os valores que compartilha com seu público, como a busca por saúde e bem-estar de maneira acessível.

Neste ano, Manu planeja concentrar seus esforços nos negócios que já criou. “Meu plano para 2025 é aumentar os resultados de tudo o que já construí. Quero consolidar as marcas, expandir o alcance e entregar mais qualidade em cada projeto. Não pretendo abrir novos CNPJs por enquanto; o foco está em fortalecer o que já tenho”, diz.