Moriah Asset aposta em sorvete de casquinha saudável e proteico. O cheque: R$ 30,5 milhões

A Moriah Asset, gestora que reúne grandes nomes do mercado de bem-estar como Desinchá e Oakberry, acaba de anunciar o lançamento de SuperSoft, marca de sorvetes proteicos. Com um investimento de 30,5 milhões de reais, a marca chega ao mercado com um sorvete soft, sem açúcar, sem glúten, e com 16g de proteína por porção, disponível em cinco sabores. A ideia é oferecer aos clientes uma versão saudável do clássico sorvete de casquinha.

O empresário revela que o produto foi desenvolvido ao longo do último ano, com o desafio equilibrar sabor, qualidade e preço. Essa é a primeira marca criada do zero pela gestora. "O consumidor está cada vez mais exigente. Nosso compromisso é oferecer a melhor fórmula e sabor em um sorvete de máquina", afirma Fabiano Zettel, CEO da Moriah Asset.

A estratégia da Moriah inclui a abertura de 20 quiosques em São Paulo para impulsionar a marca no competitivo setor de alimentos funcionais. Em negociação com shoppings, a primeira unidade ainda não tem local definido.

“Estamos criando um ecossistema de empresas inovadoras, e a SuperSoft é um reflexo dessa estratégia. O mercado de alimentos funcionais está em expansão, e a demanda por produtos que ofereçam benefícios à saúde sem abrir mão do prazer de consumir continua crescendo. Este lançamento é mais um passo para consolidar nossa liderança no setor”, diz o empresário.

O lançamento oficial da SuperSoft acontecerá na Naturaltech 2025, feira voltada para produtos naturais, orgânicos e saudáveis, que começa nesta quarta-feira, 11, em São Paulo. A Moriah Asset, patrocinadora do evento, estará presente com um estande interativo, apresentando as novidades de seu portfólio, incluindo um quiosque SuperSoft, que oferecerá degustações. Ele só investe no que consome

Criada em 2019 por Fabiano Zettel, ex-advogado e professor de direito empresarial, a Moriah Asset tem se consolidado como uma das principais gestoras do mercado de wellness no Brasil. Zettel, que trocou o mundo jurídico pelo setor de bem-estar após 25 anos de carreira, adota uma abordagem única de investimento: ele só aplica capital em marcas nas quais realmente acredita como cliente.

“Hoje eu uso tudo que as marcas da Moriah produzem. Se o produto não me convence, não tem conversa. Eu preciso acreditar”, afirma Zettel. A Moriah, com capital próprio, permite que Zettel tenha uma presença ativa no dia a dia das operações das empresas do portfólio, realizando visitas a fábricas, participando de testes de sabor e analisando embalagens, além de realizar compras nos e-commerces das marcas investidas.

Com um portfólio que inclui marcas como Les Cinq, Frutaria São Paulo, Néctar, Solo Snacks e Super Nutrition, a Moriah já soma cerca de 2 bilhões de reais em valor de mercado e 300 milhões de reais investidos. Essa expertise e comprometimento com as marcas se refletem no lançamento da SuperSoft, que surge como uma promessa para conquistar um público crescente em busca de alimentos saudáveis, práticos e nutritivos.

Mercado de saudabilidade em expansão

O setor de bem-estar e saúde é um dos mais promissores do mundo, e os números não mentem. Em 2023, o mercado global de wellness movimentou US$ 6,3 trilhões, quatro vezes o tamanho da indústria farmacêutica, segundo o Global Wellness Institute (GWI).

O Brasil, por sua vez, ocupa a 12ª posição global, com US$ 96 bilhões em 2024, representando 1,67% do total mundial. Esse crescimento é impulsionado por mudanças comportamentais, como o envelhecimento populacional, o aumento das doenças crônicas e uma atenção crescente à saúde mental e ao bem-estar.

No Brasil, cerca de 59% das residências fazem uso regular de produtos de bem-estar, com destaque para vitaminas, proteínas e minerais. A busca por alimentação saudável tem se intensificado, refletindo a demanda por produtos que atendem a tendências como "sem açúcar", "alto em proteína", "fortificado" e, principalmente, alimentos funcionais que promovem saúde intestinal, como probióticos, fibras e fermentados.

Produtos que associam sabor e benefícios à saúde têm se consolidado como uma megatendência, com a SuperSoft se inserindo nesse movimento.

Vale ressaltar que não são apenas empresas especializadas no mercado de saúde que estão de olho nesse segmento. Grandes marcas, como a Starbucks, também estão investindo na oferta de produtos voltados para o público da geração saúde. A gigante de cafés está testando bebidas proteicas em algumas lojas, como parte de uma estratégia para atrair consumidores preocupados com a alimentação saudável e os benefícios nutricionais.

A tendência é que grandes marcas busquem se adaptar a um consumidor cada vez mais atento aos seus hábitos de consumo, enquanto gestoras como a Moriah investem no desenvolvimento de marcas inovadoras e funcionais, que atendem a uma demanda crescente por produtos saudáveis e com benefícios nutricionais.