Médico cria clínica "faz tudo" para melhorar experiência do paciente

O médico oncologista Raphael Brandão importou dos Estados Unidos, onde morou por dois anos durante um curso na Universidade Harvard, o modelo de clínica concierge. Por trás desse tipo de assistência médica está a meta de resolver qualquer problema do paciente — seja qual for a moléstia.

Assim nasceu a First, uma clínica focada em medicina preditiva e preventiva. A First visita internados, faz home care com telemedicina, marca exames, monitora doentes crônicos e até ajuda clientes em viagem a achar remédios.

O pontapé inicial foi treinar médicos no chamado “encantamento do paciente”, uma variação da temática da “experiência do cliente”, cada vez mais comum em departamentos de marketing mundo afora. “A vendedora da Casas Bahia é treinada para ganhar a confiança do cliente; o médico tem de fazer isso também”, diz.

“Gostamos de mimar o paciente para cuidar dele da juventude à velhice”, completa. Aberta em agosto de 2020, a First atendeu 2.500 pacientes e faturou 12 milhões de reais no ano passado. Agora prepara a abertura da segunda unidade — serão mais três até o fim do ano.

