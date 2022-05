5 dicas para aprender a monetizar na internet e impulsionar as vendas

Durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a internet se tornou a ferramenta de trabalho (e ganho) de milhões de pessoas.

Os cursos feitos pela internet por causa das restrições sociais registraram números mais do que positivos.

Muita gente entendeu que a rede global oferece oportunidades interessantes para ganhar dinheiro simplesmente colocando em jogo as paixões de cada um.

Na maioria das vezes era suficiente uma câmera, um programa para editar os vídeos gravados sozinhos e pouco mais

Entretanto, nesses últimos dois anos o mundo virtual também conheceu um "congestionamento de conteúdos".

Um excesso de produções on line que disputam a atenção do público.

E com a volta à normalidade, essa atenção está cada vez mais escassa, pois as pessoas estão querendo voltar para a vida analógica e deixar de lado, pelo menos por um tempo, as longas jornadas digitais.

Marketing digital faz toda a diferença

Por isso, é necessário aprimorar cada vez mais as técnicas de marketing digital, para conquistar um espaço virtual cada vez mais disputado, e conseguir obter resultados econômicos consistentes.

Para a influenciadora digital, Gisele Bandeira, "o ambiente digital tornou-se o melhor mecanismo para conquistar uma mudança e ganhar dinheiro. Porém, é preciso saber o que você realmente pretende fazer e como fazer isso. E isso vale para qualquer tipo de investimento".

Com mais de 300 mil inscritos em seu canal no YouTube sobre o mercado digital, Gisele também compartilha conteúdos diários em sua conta no Instagram com mais de 412 mil seguidores.

"É possível sim mudar de vida através das possibilidades que o ambiente virtual oferecem para todos", explica Gisele.

Confira 5 dicas para ter sucesso no mundo do marketing digital, monetizar na internet e impulsionar as vendas.

1- Crie valor

Não pense em gerar renda logo de cara. Em primeiro lugar é necessário compartilhar valor.

Seja útil para o seu público, deixe-o se divertir, excite-o, acompanhe-o na mudança e torne-se um ponto de referência autoritário, sincero e autêntico.

2 - Organizar eventos

Organize eventos online ou ao vivo, dependendo das possibilidades, até mesmo gratuitos, para adquirir novos usuários.

Dirija-se para um público de entusiastas mas que têm a capacidade de atrair um público maior com um gostinho do que é então oferecido no curso.

3 - Lance produtos físicos e digitais

Planejar o lançamento de produtos físicos e digitais, bem como o desenvolvimento de uma linha de merchandising que envolva e retenha ainda mais o usuário matriculado nos cursos.

4 - Construa uma comunidade

Crie uma comunidade vertical, onde os usuários sejam livres para trocar opiniões e experiências e onde compartilhar conteúdo valioso relacionado a um assunto específico.

5 - Colabore com outras marcas

Pode ser de grande ajuda colaborar com outras marcas que possam lhe dar a visibilidade certa, de acordo com o posicionamento do seu projeto.

Dica bônus: Ouça seu público

Permaneça sempre de "orelhas bem abertas".

A análise de dados é importante, mas ouvir a voz da sua comunidade é ainda mais importante: feedback, comentários, críticas...

"Afinal, o marketing digital é a arte de saber ouvir os desejos e os anseios das pessoas na internet. E o empresário digital de sucesso deve saber fazer isso bem feito", salienta Gisele Bandeira.

