Startup quer mudar as finanças de 1 milhão de mulheres empreendedoras

A HerMoney nasceu com um objetivo claro em mente: criar um alicerce de educação financeira e gestão para mulheres empreendedoras. Agora, a startup ganha um novo parceiro de peso nessa jornada, o Sebrae-SP.

E essa parceria não poderia ter dado mais certo: Sebrae-SP e HerMoney se unem para oferecer gestão financeira gratuita para 1 milhão de empreendedoras.

Com exclusividade à EXAME, Andrezza Rodrigues, fundadora e CEO da HerMoney, explica que o objetivo da parceria é oferecer acesso gratuito ao software de gestão financeira para 1 milhão de micro e pequenas empreendedoras mulheres.

Hoje, essas empreendedoras representam 48% dos donos de empresas no Brasil. A parceria será lançada oficialmente nesta terça-feira, 10.

"Com esse projeto, esperamos provar o que temos como tese aqui na HerMoney: as mulheres, quando possuem um controle e um entendimento financeiro, tomam decisões mais racionais e coerentes", explica Andrezza em conversa com a EXAME.

Segundo a executiva, o Sebrae vai atuar realizando todo o acompanhamento dessas empreendedoras, enquanto a HerMoney vai criar uma força-tarefa para treinar os profissionais e o SAC da entidade, além de disponibilizar a tecnologia da plataforma para que essas mulheres tenham acesso.

“Sabemos da importância de a mulher assumir sua independência financeira e como isso pode contribuir para deixar uma situação de vulnerabilidade. Uma ferramenta que auxilia as mulheres a tomar as rédeas de seu negócio é muito importante para valorizar o potencial empreendedor delas”, afirma Wilson Poit, diretor-superintendente do Sebrae-SP, reforçando que o empreendedorismo feminino sempre foi prioridade dentro da entidade.

Embora o Sebrae possua uma expertise em formar e educar empreendedores de forma geral, Andrezza percebeu nas empreendedoras mulheres, demandas e dores diferentes dos homens que empreendem.

A CEO, que é contadora de formação e passou por cargos de liderança nas áreas contábeis e de controladoria em diversas empresas, contou que teve a ideia inicial de criar a empresa após perceber as discrepâncias entre números de empreendedores homens e mulheres.

"Comecei a estudar sobre impacto social e empreendedorismo feminino e vi muitos números ruins no setor. Gestão financeira é o pilar mais importante de uma empresa", conta a executiva. "Após pesquisar, vi que 66% das empresas de empreendedoras femininas não fazem nenhum tipo de controle financeiro. Empresas de mulheres tendem a falir três vezes mais rapidamente do que as empresas de homens. Meu questionamento foi: por que isso acontece?", continua Andrezza.

Como se inscrever no programa

Empreendedoras que gostaram da iniciativa e querem se inscrever, basta realizar a inscrição no site oficial da HerMoney. A empreendedora deve criar uma conta na plataforma e cadastrar os dados da sua empresa.

A companhia também disponibiliza um passo a passo de como usar a plataforma.

Como funciona a HerMoney

A HerMoney funciona como uma plataforma interativa para gestão financeira que conta com uma Assistente Financeira Virtual personalizável, focada em micro e pequenas empresas lideradas por mulheres.

Em 2020, Andrezza viu uma brecha no mercado ao fazer uma pesquisa de campo e decidiu virar empreendedora ao perceber o quanto era difícil encontrar no mercado uma empresa que oferecesse automação financeira voltada para o público feminino.

“Sempre ouvi muitas queixas de mulheres sobre os serviços baseados em tecnologia voltados para gestão financeira, por isso foquei nesse tema e resolvi desenvolver uma plataforma idealizada por mulheres para as mulheres”, conta.

A ferramenta permite que o controle de todo o financeiro seja feito totalmente de forma automática e descomplicada: para receber os diversos relatórios emitidos pelo sistema – como fluxo de caixa e o raio x financeiro, agendamento de contas a pagar e demonstração de resultados do exercício.

Basta a usuária enviar, pelo WhatsApp, uma imagem do que ela recebe e gasta, e, a partir daí, a HerMoney mostra em sua plataforma esses dados de forma organizada.

"A nossa entrada no mercado tem um significado maior do que simplesmente ser mais uma opção de sistema de gestão financeira para micro, pequenas e médias empreendedoras. A HerMoney representa mais independência para mulheres que lideram seus negócios, suas casas e suas vidas, se desdobrando todos os dias para fazer tudo dar certo", afirma Andrezza.

De 60 clientes para mais de 2 mil em um ano

Logo no primeiro ano de operação, o faturamento da HerMoney cresceu 600%. Em 2021, a empresa aumentou sua base de clientes em 15 vezes, duplicou o tamanho do seu time e gerenciou mais de R$ 12 milhões dentro da plataforma.

Em janeiro deste ano, a HerMoney fechou uma rodada de investimentos no valor de R$ 600 mil, realizada com o apoio da Wishe, grupo de investimento focado em startups lideradas por mulheres.

“Ninguém entende tanto uma mulher quanto uma outra mulher. Para alguém que teve que lutar com a própria força e fé em um sistema totalmente machista, o apoio de outras mulheres é o combustível para seguir com foco nos seus objetivos”, finaliza a executiva.

