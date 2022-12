As principais tendências para 2023

O ano de 2023 começa sob o signo da mudança. Já no dia 1o de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva subirá a rampa do Palácio do Planalto com a intenção de ampliar gastos sociais e mudar os rumos da política e da economia seguidos até então pelo antecessor, Jair Bolsonaro. No exterior, o efeito da alta global dos juros para fazer frente à inflação de 2022 deve colocar quase um terço dos países em recessão já nos primeiros meses de 2023. Algumas mudanças previstas, contudo, não têm hora marcada, mas devem dar as caras nos próximos meses. Os estilistas mais famosos do que as grifes para as quais trabalham, a volta forçada de milhões de trabalhadores aos escritórios, a queda no preço das matérias-primas agrícolas, entre outros temas, devem pautar o debate público.

Alguns assuntos serão herdados de 2022. Vide a guerra na Ucrânia, um drama global ainda longe de uma solução e que, ao que tudo indica, deverá respingar em 2024. Ou, ainda, o futuro do metaverso, tecnologia que gerou muito frenesi nos últimos meses e deverá mostrar a que veio em 2023. A agenda climática, cada vez mais falada nos últimos anos, deverá ganhar ainda mais contornos sociais. A contribuição de povos originários no combate ao aquecimento global, tema frequente na 27a Conferência do Clima realizada em novembro no Egito, tem tudo para ganhar evidência daqui para a frente. Nas próximas páginas, acompanhe uma seleção de 23 ideias que deverão fazer parte do dia a dia de 2023.

As operadoras de telefonia investem pesado na internet móvel super-rápida e querem conectar robôs e drones nas empresas

Num mundo com dinheiro mais caro, startups capazes de gerar lucro desde o início conseguirão vencer o “inverno das startups”

A bolsa brasileira terá metas para inclusão de grupos pouco representados no topo de negócios listados

Cinco entre dez empresas brasileiras querem aumentar a presença de profissionais mais velhos até 2025

Com guerra e inflação, 2023 começa com debate sobre recessão na mira do mundo desenvolvido

Regras mais flexíveis para o equity crowdfunding devem expandir o mercado de mini-investimentos em startups

Sob os holofotes internacionais, o governo Lula conseguirá reduzir o índice de desmatamento?

O frenesi com a realidade virtual dá sinais de ter ficado no passado. Bom momento para seguir firme por ali

Causar o mínimo dano aos destinos já não é mais suficiente. Agora a moda é cuidar da população local

Por causa das redes sociais, diretores criativos disputam holofotes com as grifes que comandam — e estão vencendo

O quiet quitting levantou uma discussão importante: nunca estivemos tão pouco motivados com o trabalho

O mercado de saúde de alto padrão cresceu 50% no Brasil desde 2019 e já fatura 1,8 bilhão de reais

Ambientalistas e investidores deverão olhar com mais vigor para alternativas aos combustíveis fósseis

Ao que tudo indica, chegou finalmente o momento de a pele humana virar uma plataforma para os computadores

Ataque russo à Ucrânia completa um ano em 2023, sem saída no horizonte por ora

Após anos dourados, produtores vão ter um cenário adverso no Brasil e lá fora. Hora de fazer mais com menos

Empresas de apostas esportivas online esperam regras mais claras no país para avançar investimentos

Como a cultura dos povos originários pode ser uma resposta à crise climática

De um lado, empresas tentam retomar o trabalho presencial. Do outro, profissionais se recusam a abandonar o home office

Uma nova geração de artistas brasileiros que misturam diversos ritmos renova como nunca a música popular

Tecnologia, logística e ESG estarão em alta, mesmo com as incertezas do cenário macro

O setor de franquias voltou a crescer dois dígitos e deve se manter aquecido, mas o cliente ficou mais exigente

O petista encontrará um país repleto de desafios e precisará fazer amplas alianças para garantir a governabilidade