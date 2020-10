Cautela guiará mercados antes de eleição nos EUA, diz Ace Capital

O mercado brasileiro, já com tantas dificuldades de recuperar o que foi perdido por causa da pandemia, ainda tem mais um teste de fogo pela frente: as eleições americanas. Engana-se quem acha que o pleito, marcado para a próxima terça-feira, 3 de novembro, não vai afetar os ativos brasileiros: quem está seguro da vitória do atual presidente republicano, Donald Trump, ou do candidato democrata, Joe Biden, está operando no escuro, porque o favoritismo de qualquer candidato é questionável.

A conclusão é de Ricardo Denadai, economista e estrategista-chefe da Ace Capital, durante participação ao vivo do quadro “Fala, Gestor!”. A live foi realizada nesta terça-feira à noite, 27, com a moderação de Juliana Machado, especialista em fundos de investimento da EXAME Research, a casa de análise e recomendação de investimentos da EXAME.

Denadai, um dos principais economistas a pensar atualmente estratégias de olho nas eleições nos Estados Unidos, alerta para o pleito “apertado e duvidoso” que o país deverá enfrentar, apesar de as pesquisas apontarem uma propensão à vitória de Biden.

Segundo ele, vale lembrar que, na última eleição, em 2016, as pesquisas apontaram um favoritismo de Hillary Clinton, também democrata, o que não se confirmou no fim das contas. Isso acontece por causa do formato das eleições americanas, em que o candidato com maior número de votos absolutos não necessariamente leva a vitória para casa. E o economista alerta: os chamados “swing states”, estados americanos em que historicamente não há preferência por um partido ou outro, são os que novamente deverão definir as eleições.

“O que as pesquisas mostram é que não apena o Biden ganharia como os democratas provavelmente conseguiriam ter maioria no Senado e na Câmara, um contexto que chamamos de onda azul e facilita a aprovação de propostas (os republicanos são representados pela cor vermelha)”, afirma o estrategista-chefe da Ace Capital.

“A gente até concorda que esse seja o cenário-base, mas o resultado vai se dar, na nossa visão, de forma confusa e com muita chance de haver contestação pelo adversário”, afirmou Denadai. “Trump é do tipo ‘brigão’, ele já disse que não vai se furtar de contestar a votação, que neste ano é feita via correio (por causa da pandemia).”

As lives da série “Fala, Gestor!” acontecem sempre às terças no canal do YouTube da EXAME Research. Já participaram das conversas ao vivo diversas gestoras importantes, entre novas e tradicionais, como Verde Asset, Brasil Capital, RPS Capital, Versa Asset, Giant Steps, Pandhora Asset e Kadima Asset. Para assistir o vídeo da live com a Ace Capital na íntegra basta acessar este link.