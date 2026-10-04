Apuração para governador de Mato Grosso: veja o resultado em tempo real

Os eleitores de Mato Grosso vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Mato Grosso reúne seis candidatos.

Quem está ganhando em Mato Grosso?

A apuração em Mato Grosso será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Mato Grosso

Sargento Laudicério (AGIR) — 36

Rafaell Milas (MISSÃO) — 14

Mauricio Coelho (MOBILIZA) — 33

Wellington Fagundes (PL) — 22

Doutora Natasha (PSD) — 55

Otaviano Pivetta (Republicanos) — 10