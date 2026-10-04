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Apuração para governador de Mato Grosso: veja o resultado em tempo real

A disputa pelo governo de Mato Grosso reúne seis candidatos

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h31.

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Os eleitores de Mato Grosso vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Mato Grosso reúne seis candidatos.

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Quem está ganhando em Mato Grosso?

A apuração em Mato Grosso será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Mato Grosso

  • Sargento Laudicério (AGIR) — 36
  • Rafaell Milas (MISSÃO) — 14
  • Mauricio Coelho (MOBILIZA) — 33
  • Wellington Fagundes (PL) — 22
  • Doutora Natasha (PSD) — 55
  • Otaviano Pivetta (Republicanos) — 10

Perguntas frequentes

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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