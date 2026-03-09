'Young Sherlock': reviravolta na série abre caminho para novas temporadas

A série “Young Sherlock”, do Prime Video, trouxe uma nova versão da história do famoso detetive criado por Arthur Conan Doyle. A produção acompanha a juventude de Sherlock Holmes antes de se tornar o investigador conhecido das histórias clássicas.

Em entrevista à revista Variety, o produtor executivo Matthew Parkhill explicou decisões importantes da primeira temporada, incluindo a morte de um personagem central e os planos para desenvolver a rivalidade entre Sherlock Holmes e James Moriarty ao longo de várias temporadas.

Morte de personagem muda rumo da história

Um dos momentos mais impactantes da primeira temporada de "Young Sherlock" envolve a morte de Silas Holmes, pai de Sherlock. O personagem é interpretado por Joseph Fiennes, tio de Hero Fiennes Tiffin na vida real.

Na trama, Silas é apresentado como um empresário envolvido em uma conspiração para desenvolver um agente químico capaz de transformar o futuro da guerra. O conflito familiar se intensifica ao longo da temporada e culmina em um desfecho trágico.

Segundo Parkhill, a morte do personagem sempre fez parte do plano narrativo e foi pensada para influenciar diretamente o desenvolvimento psicológico de Sherlock.

Antes de morrer, Silas deixa para Sherlock uma última pista: uma chave escondida dentro de um livro de Charles Darwin sobre a teoria da evolução.

O produtor afirmou que esse objeto terá papel importante nos próximos capítulos da história. Embora detalhes ainda não tenham sido revelados, a pista deve servir como ponto de partida para novos mistérios.

Origem de Sherlock Holmes na série

Inspirada nos livros juvenis de Andrew Lane, a série apresenta Sherlock ainda adolescente, interpretado por Hero Fiennes Tiffin. A história começa quando o jovem é injustamente acusado do assassinato de um professor em Oxford.

Durante a investigação, Sherlock passa a trabalhar ao lado de James Moriarty, interpretado por Dónal Finn. Na trama, os dois inicialmente se unem para desvendar uma conspiração internacional que envolve experimentos químicos perigosos.

Segundo Parkhill, a proposta da série foi explorar a origem psicológica do personagem antes dos eventos narrados nas histórias clássicas de Conan Doyle.

Relação entre Holmes e Moriarty

Um dos principais elementos da série é a relação entre Sherlock e Moriarty. Na narrativa, os dois personagens são apresentados como jovens brilhantes que reconhecem a inteligência um do outro.

Para o produtor, ambos compartilham a condição de outsiders em Oxford, ou seja, não se encaixam no grupo social, o que cria uma conexão inicial entre eles. Ao mesmo tempo, a série sugere que a amizade pode evoluir para uma rivalidade no futuro.

A produção foi concebida com um arco narrativo planejado para várias temporadas, no qual a amizade entre os personagens se transforma gradualmente na rivalidade conhecida pelos fãs das histórias de Sherlock Holmes.

Planos para futuras temporadas

Apesar de ainda não haver confirmação oficial de novas temporadas, Parkhill afirmou que já existe um plano de longo prazo para a narrativa. “Tenho um arco narrativo planejado para várias temporadas. Se teremos a sorte de realizá-lo ou não, ainda não sei, mas já está tudo definido”, afirmou o produtor.

Parkhill acrescentou que a ideia é mostrar como a amizade entre Sherlock e Moriarty se transforma gradualmente na rivalidade clássica conhecida pelos leitores e espectadores.

Caso a série continue, a história pretende acompanhar essa evolução até os eventos que antecedem “Um Estudo em Vermelho”, o primeiro romance de Sherlock Holmes publicado por Arthur Conan Doyle.