Whindersson Nunes entra para o LinkedIn e anuncia vagas de emprego

Whindersson Nunes arrasta multidões por onde passa. Com 41,2 milhões de inscritos no canal do YouTube e outros 15,8 milhões de seguidores no Instagram, o maior youtuber do Brasil deve, agora, conquistar um novo público no LinkedIn. Ele fez a estreia na rede social corporativa nesta quinta-feira (14) e o primeiro post do influenciador já traz o cargo de "Embaixador do Santander", anunciando como é possível participar do processo seletivo do banco.

Além do novo cargo, Whindersson também mostra em seu perfil pessoal suas outras funções, como a de sócio investidor na Alob Sports, nova empresa do grupo Non Stop, focada na aproximação de atletas e clubes com as marcas, e a de sócio investidor na VK Digital, agência de marketing digital de Minas Gerais.

Em ambas, compartilha a sociedade com Alex Monteiro, especialista em gestão de influenciadores e Kaká Diniz, um dos maiores empresários do meio artístico do Brasil. Por enquanto, Whindersson conta com apenas 2,4 mil seguidores dentro da plataforma, mas a tendência é que esse número cresça cada vez mais.

Não custa lembrar que, ao criar a conta na rede social, Whindersson repete, em certa medida, os passos da empresária e cantora Anitta.

Ela, que também criou a conta na rede social recentemente, aproveita para divulgar por lá as novidades das marcas em que tem cargos executivos, como Ambev e Nubank. Hoje, conta com mais de 64 mil seguidores na plataforma.