Virada Cultural de SP no centro: confira horário dos palcos e a programação completa

A Virada Cultural de São Paulo, maior festival de cultura gratuito da capital paulista, acontece neste final de semana, nos dias 18 e 19 de maio, para a edição de 2024. O evento terá 22 palcos espalhados pela cidade, quase o dobro a mais do que na edição de 2023.

Em 2024, no Centro de São Paulo, o evento contará line-up composto por Leo Santana, Joelma, Karol Conká, Pabllo Vittar, Djonga, Dennis DJ, Matuê, entre outros.

Além dos shows em diversas regiões da cidade, neste ano, a Virada Cultural também contará com pontos de coletas de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixaram 151 mortos e mais de 100 ainda desaparecidos. Serão aceitos somente alimentos não perecíveis e água potável. Para tanto, receberá o nome de "Virada da Solidariedade".

Shows da Virada Cultural no centro no dia 18/05; veja horários

Arena Anhangabaú:

Palco Anhangabaú

17h – Léo Santana

20h – Joelma

23h – Julian Marley

Palco São João

18h30 – Àttooxxá e Karol Conká

21h30 – Ajulia Costa

Praça das Artes

17h – Coco Raízes de Arcoverde (PE)

18h – Congada de Santa Efigênia (SP)

19h – Trio Mocotó (SP)

20h – Terno de Congo de Sainha dos Irmãos Paiva (SP)

21h – Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro (PA)

22h – Nação do Maracatu Porto Rico (PE)

23h – Jongo do Tamandaré encontra Jongo da Serrinha (SP e RJ)

Shows da Virada Cultural no centro no dia 19/05; veja horários

Arena Anhangabaú:

Palco Anhangabaú

2h – Pabllo Vittar

5h – Djonga

13h – Ara Ketu

15h – Dennis DJ

17h – Matuê

Palco São João

0h30 – Kannario + Baile da DZ7

3h30 – Deekapz e Mu540

6h – Dj Lys Ventura e DJ Renata Corr

11h – Fraternidade Caporales Mi Viejo San Simón

12h – Jammil e Uma Noites

14h – Cassiane

16h – Alborosie

Praça das Artes

2h – Tambor de Criola do Mestre Amaral encontra Tambor de Criola do Grupo Cupuaçu (MA)

10h30 – Flor Ribeirinha (MT)

11h – Samba Lenço de Mauá (SP)

12h – Nega Duda canta Clementina de Jesus (BA)

13h – Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Timóteo (MG)

14h – Clarianas convida Alessandra Leão (SP e PE)

15h – Roda de Congo Gabiroba (ES)

16h – Olodum (BA)

Quais regiões de SP terão shows da Virada Cultura?

Ao todo, serão 12 palcos de eventos espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. São eles: