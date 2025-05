Cantora lírica Maria Lúcia Godoy morre aos 100 anos em Belo Horizonte

Morreu aos 100 anos Maria Lúcia Godoy, uma das maiores cantoras líricas do Brasil, cuja voz foi comparada a um "pássaro voando" pelo poeta Ferreira Gullar e ao "ouro que não se destrói" por Carlos Drummond de Andrade. A artista faleceu nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, onde será sepultada nesta sexta-feira no Cemitério do Bonfim, após velório no Palácio das Artes.

Ao longo da carreira, a soprano conquistou respeito da crítica, de maestros e do público, destacando-se como intérprete principal do Madrigal Renascentista — grupo criado na década de 1950 sob a regência de Isaac Karabtchevsky, seu ex-marido. Seu repertório incluía óperas como La Traviata e músicas populares, entre elas "Travessia", de Milton Nascimento e Fernando Brant.

Reconhecida como a maior intérprete de Heitor Villa-Lobos, Maria Lúcia gravou a versão mais conhecida de Bachianas brasileiras nº 5. A soprano Bidu Sayão chegou a chamá-la de sua "única sucessora" no meio lírico. Ao longo da vida, ela recebeu apoio de políticos como Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek, que a convidou para a cerimônia de inauguração de Brasília. Também teve o reconhecimento do cineasta Glauber Rocha e influência sobre Tom Jobim, que teria se inspirado nela para compor a melodia de "Sabiá".

Nascida em Mesquita, no Vale do Rio Doce, mudou-se ainda criança para Belo Horizonte, onde iniciou estudos musicais. Depois, aperfeiçoou a técnica no Rio de Janeiro e na Alemanha, com bolsas de estudo que possibilitaram aprendizado com Margueritte Von Winterfeld. Formou-se em Letras na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que a homenageou em 2016 com o título de Doutora Honoris Causa. O governo de Minas concedeu-lhe a Grã-Cruz da Inconfidência.

Seu último trabalho musical foi o álbum “Acalantos” (2012), com faixas autorais. Deixou 19 CDs e LPs e participou de filmes como “Os Senhores da Terra”, “Navalha na Carne” e “Poeta de Sete Faces”. Em 2024, seu sobrinho Daniel Godoy anunciou planos de digitalizar e expor o acervo da artista na UFMG e em plataformas digitais.