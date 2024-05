Vestidos de areia e IA: veja os melhores looks do MET Gala 2024

Nesta segunda-feira, 6, em Nova York, foi realizada a edição de 2024 do Met Gala, um dos eventos mais importantes da indústria da moda. O baile marca a abertura da exposição anual do Metropolitan Museum of Art, que fica em exibição de maio a setembro, além de arrecadar fundos para o Costume Institute.

Nesta ocasião, as celebridades são incentivadas a usar trajes mais inventivos e que representem o contexto atual da moda. O tema deste ano é "O Jardim do Tempo", inspirado no conto homônimo de J.G. Ballard, publicado em 1962. Na trama, um conde vive com sua esposa numa casa que tem um jardim repleto de "flores do tempo".

A escolha também homenageia a exposição "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" ("Belas Adormecidas: Despertando a Moda"), que brinca com referências de antigos estilistas da indústria e fábulas dos contos de fada.

Por outro lado, muitos convidados levaram bem a sério a proposta do Met e apareceram no tapete vermelho com roupas que expressaram a temática desta edição de forma ousada e sensual. Outros optaram por se destacar com joias e elementos da natureza.

Os melhores looks do Met Gala 2024

Tyla

Tyla no Met Gala 2024, no Museu Metropolitano de Nova York, em 6 de maio (Kevin Mazur/MG24 /Getty Images)

Nesta segunda-feira, a cantora Tyla surpreendeu o público ao aparecer no Met vestindo um traje feito de areia, completamente moldado ao seu corpo.

Em sintonia com o tema do evento, a artista, famosa pelo sucesso "Water", decidiu explorar outro elemento da natureza em seu visual, concebido por Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain. Ela contou com a ajuda de sua equipe para subir as escadarias do Museu Metropolitano de Nova York.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez no Met Gala 2024, no Museu Metropolitano de Nova York, em 6 de maio (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Anfitriã do evento, Jennifer Lopez ganhou destaque no tapete vermelho do Met Gala vestindo um modelo coberto de cristais da Schiaparelli e com joias da Tiffany.

O traje de alta costura da cantora apresentava o corpo adornado com brilhantes, formando uma espécie de asas. De acordo com informações da revista People, o vestido exigiu mais de 800 horas, ou seja, aproximadamente 33 dias para ser confeccionado. Além disso, a peça ostentava 2,5 milhões de cristais.

Zendaya

Zendaya no Met Gala 2024, com um look inspirado em elementos da natureza (Marleen Moise/Getty Images)

Conhecida por "Homem Aranha: De Volta ao Lar" e "Duna", Zendaya também foi destaque na chegada ao evento, usando um vestido escultural, decorado com elementos que evocam a beleza do pavão, além de cachos de uvas e um passarinho como acessório ao redor do pescoço. O look, da Maison Margiela, foi desenhado por John Galliano. Com uma estética dramática, a atriz usou sobrancelhas ultrafinas, reminiscentes dos anos 1920, e um adorno de pássaro no pescoço.

Em seguida, Zendaya voltou ao tapele vermelho com seu segundo look. Ela manteve a proposta dramática da primeira aparição, mas desta vez com um estilo um pouco gótico. Zendaya optou por um longo vestido preto, repleto de camadas e com metros de saia que fluíam pelas escadas do Museu. A atriz também usou um adorno na cabeça que imitava um buquê inteiro de flores.

Zendaya no Met Gala 2024, no Museu Metropolitano de Nova York (Dimitrios Kambouris /Getty Images)

Cole Escola

Cole Escola no Met Gala 2024 (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Certamente, Cole Escola tinha o intuito de fazer uma aparição memorável no Met Gala 2024. O comediante americano optou por um look pouco convencional - uma mistura entre a noiva e a freira - complementado por uma bolsa em forma de cachorro com flores vermelhas dentro.

Bad Bunny

Bad Bunny no Met Gala 2024 (Kevin Mazur/MG24/Getty Images)

Bad Bunny foi um dos anfitriões do Met Gala 2024 e por isso, seu traje teria que ser um dos mais icônicos da noite. Para atender a essa expectativa, o músico escolheu um traje com uma estética dramática, com destaque ao preto e o azul escuro, e elementos com referência ao medieval.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine esteve presente no Met Gala (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

A noite também foi especial para Bruna Marquezine, por ser sua primeira vez no Met Gala. A atriz carioca foi a única brasileira presente no evento. Em edições anteriores, a cantora Anitta também representou o país ao posar no tapete vermelho.

Nesta segunda-feira, Bruna chegou ao evento com um vestido longo e branco do estilista Tory Burch. Para completar o look, ela usou mais de 4,6 milhões em joias. Foram três brincos e dois anéis da Tiffany & Co. Apenas os brincos maiores, de platina e ouro amarelo de 18 quilates, estão avaliados em R$ 755 mil.

Kim Kardashian

Kim Kardashian no Met Gala ( Cindy Ord/MG24/Getty Images)

Nas redes sociais, um dos trajes mais comentados do Met Gala 2024 foi o da socialite e empresária Kim Kardashian. Ela se destacou no tapete vermelho com um look prateado, 'Margiela', de John Galliano. Por outro lado, o que chamou a atenção de seus fãs foi sua cintura, que ganhou destaque no traje por parecer fina demais.

Vestido feito por IA?

Embora Katy Perry não tenha comparecido ao baile, ela se tornou um dos assuntos mais discutidos em relação ao Met, devido a algumas imagens criadas com inteligência artificial, que deram a impressão de que ela esteve no evento.

Nas imagens, amplamente compartilhadas em várias redes sociais, a cantora é vista usando dois vestidos que se encaixam perfeitamente no tema do evento deste ano, confundindo ainda mais os internautas.

Os looks falsos foram tão bem recebidos pelo público que houve até quem os considerasse como alguns dos mais elegantes da noite.