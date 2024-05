Djokovic é 'engolido' por crocodilo gigante em nova campanha da Lacoste

Em ano olímpico, com os Jogos de Paris previstos para serem realizados entre 26 de julho a 11 de agosto, a Lacoste lança sua nova campanha global para 2024, que promete ser literalmente uma das maiores já promovidas pela marca no segmento fashion sport.

Batizada de 'Play Big', ou 'Jogo Grande', na tradução, a iniciativa foca na grandiosidade do icônico crocodilo da grife francesa. Na ação, o símbolo foi transformado em uma enorme obra de arte, de oito metros de comprimento e quase três metros de altura, com as mandíbulas abertas. A ideia é simbolizar a coragem e o espírito da marca, que é uma das pioneiras na fusão entre moda e esporte.

Para dar vida à peça artística, a Lacoste convidou quatro mentes criativas, unidas pela afinidade de cor, luz e forma: os artistas contemporâneos Imruh Asha e Ibby Njoya, o renomado fotógrafo Willy Vanderperre, e Antonio Sánchez, autor da trilha sonora do filme Birdman.

Juntos, eles reinventaram o ícone da marca com uma mistura de engenharia precisa, arte têxtil e artesanato. Com isso, o famoso crocodilo ganhou representações vibrantes: colorido, lúdico e de grandes dimensões. A peça também faz referência ao tênis, ao trazer materiais têxteis como malha, polo de algodão e tricô. A escultura colossal do crocodilo é feita inteiramente de materiais tradicionais da modalidade esportiva.

Tenista Novak Djokovic posa dentro das mandíbulas do crocodilo (Divulgação/Lacoste)

“Essa nova campanha Play Big é uma ocasião para reafirmar o poder do nosso crocodilo, as nossas raízes na moda e o nosso lugar de direito no mundo do esporte, especialmente do tênis”, diz Catherina Spindler, vice-CEO da Lacoste, em comuicado.

A campanha ainda apresenta seis embaixadores globais, incluindo Novak Djokovic, Venus Williams, Pierre Niney, Jeon So-mi, Ahn Hyo Seop e Wang Yi Bo, os quais interagem de forma lúdica com o inconfundível mascote gigante.

Para o Brasil, a marca preparou diversos conteúdos digitais com grandes nomes locais, entre eles, Baco Exu do Blues, Sophia Chow, MC Hariel, Bella Campos e Helena Bordon.

A iniciativa ainda conta com entrevistas, uma brincadeira com trava-línguas, momentos do backstage, erros de gravação e até cenas inéditas das interações entre os talentos. As celebridades também conversam sobre sua relação com a marca em conteúdos que são veiculados nas plataformas digitais da própria grife.

Sophia Chow e Bella Campos em nova campanha da Lacoste (Divulgação/Lacoste)

Por que o símbolo da Lacoste é um crocodilo?

O símbolo da Lacoste é um crocodilo, porque o fundador da marca, René Lacoste, recebeu esse apelido durante sua carreira no tênis. A história começa em Boston, 1923, quando o jovem prodígio do tênis tinha 19 anos. O capitão de sua equipe lhe promete uma mala de couro de crocodilo que ele havia apreciado na vitrine de uma loja, caso vencesse a próxima partida. Embora não tenha vencido, o apelido dado por um jornalista americano pegou, e René Lacoste acabou adotando o crocodilo como seu logotipo pessoal.

O íccone ganhou forma em 1927, desenhado pelo artista Robert George. Fã da customização, René Lacoste o borda em seus casacos. Alguns anos depois, tornou-se o emblema da marca e, desde então, o crocodilo tem sido um símbolo reconhecido mundialmente associado à Lacoste.