Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira, 25

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Garfield: O Filme" ("Garfield: The Movie", título original), lançado em 2004, nesta terça-feira, 25.

O elenco conta com Breckin Meyer como Jon Arbuckle e Jennifer Love Hewitt como Dra. Liz Wilson. Bill Murray dubla a animação de Garfield. O filme narra a história do gato mais famoso da cultura pop, especialmente com a chegada de Odie, o cachorro, à residência. A direção é de Mark Dinda.

O filme arrecadou US$ 203 milhões em bilheteria e teve orçamento de US$ 50 milhões. Tem, ao todo, 1h20 de duração.

Assista ao trailer de 'Garfield: O Filme'

Qual é a sinopse de 'Garfield: O Filme'?

Garfield é um gato preguiçoso que adora lasanha e tem uma vida confortável, passando a maior parte do tempo dormindo, comendo e assistindo TV. No entanto, sua rotina é perturbada quando seu dono, Jon Arbuckle, decide adotar um cachorro chamado Odie. Garfield sente-se ameaçado pela atenção que Jon agora dedica ao novo animal e começa a planejar uma vingança contra Odie. Porém, quando Odie é sequestrado pelo apresentador de TV Doutor Feliz, Garfield se vê obrigado a sair de sua zona de conforto e resgatar o cachorro. Durante essa jornada, Garfield enfrenta desafios e aprende a valorizar a amizade e a lealdade

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

