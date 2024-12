Veja as características de cada um dos 12 signos do zodíaco

Você já usou 'sou assim porque sou de Áries' como desculpa? Ou culpou o signo alheio por alguma coisa? Pois é, ninguém escapa dos astros.

Dos leoninos possivelmente egocêntricos aos cancerianos que choram vendo comercial de margarina, cada signo tem suas 'virtudes' e defeitos. Abaixo, confira um resumo dos 12 signos do zodíaco e descubra se seu mapa astral é mais um presente ou uma pegadinha cósmica.

Veja os principais aspectos de cada signo:

1- Áries (21 de março a 19 de abril)

Regido por Marte, Áries é um signo de fogo e é reconhecido pela energia intensa e espírito de liderança. Pessoas desse signo são dinâmicas, corajosas e impulsivas, sempre em busca de novos desafios. Sua natureza independente e sua necessidade de estar à frente, no entanto, podem torná-las impacientes e impetuosas em algumas situações.

2- Touro (20 de abril a 20 de maio)

Com a regência de Vênus, Touro é um signo de terra que se se destaca pela busca por estabilidade e prazer. As pessoas desse signo costumam ser confiáveis, práticas e focadas na segurança emocional e financeira. Valorizam conforto, beleza e conexão com a natureza, mas podem ser vistas como teimosas e resistentes a mudanças.

3- Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Regido por Mercúrio e o elemento ar, Gêmeos é o signo da comunicação. Seus nativos são curiosos, adaptáveis e com uma mente ágil. São excelentes multitarefas, sociáveis e em busca de novidades, o que pode fazer com que sejam vistos como inconstantes ou superficiais por quem não compreende sua constante evolução.

4- Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A Lua rege Câncer, signo de ar que tem uma profunda conexão com as emoções e a família. Pessoas desse signo são protetoras, intuitivas e sensíveis, com um forte desejo de cuidar dos outros. No entanto, a intensidade emocional pode levá-las a ser muito moodativas e vulneráveis a críticas.

5- Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Com o Sol como regente, Leão é um típico signo de fogo conhecido por sua confiança e carisma. Seus nativos são líderes naturais, generosos e com uma grande presença. Contudo, seu desejo de ser admirado pode transparecer como uma forte necessidade de reconhecimento, o que em algumas situações é interpretado como arrogância.

6- Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Sob a regência de Mercúrio, Virgem é um signo de terra analítico e detalhista. Pessoas desse signo são práticas, organizadas e perfeccionistas, com uma forte tendência a ajudar os outros. Apesar de serem confiáveis, podem ser excessivamente críticas e obcecadas pelos detalhes.

7- Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Libra, regido por Vênus, busca harmonia e equilíbrio nas relações. Seus nativos são diplomáticos, charmosos e altamente focados em justiça e equilíbrio. No entanto, sua constante busca por equilíbrio pode torná-los indecisos, dificultando a tomada de decisões firmes.

8- Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Regido por Plutão, Escorpião é um signo de água marcado pela intensidade emocional e pela força de vontade, seu elemento é água. Os escorpianos são passionais, misteriosos e intuitivos, com uma habilidade única para compreender as motivações dos outros. Porém, essa profundidade pode torná-los vingativos e possessivos.

9- Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Do elemento fogo e com Júpiter como regente, Sagitário é o signo do otimismo, aventura e liberdade. Seus nativos são extrovertidos, filosóficos e sempre em busca de novos horizontes. Porém, sua espontaneidade pode levá-los a ser impacientes e, por vezes, descomprometidos.

10 - Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Regido por Saturno, Capricórnio é conhecido por sua disciplina e ética de trabalho. Pessoas desse signo são ambiciosas, práticas e focadas na busca pela estabilidade. Seu forte senso de responsabilidade pode ser visto como rigidez excessiva, e sua abordagem conservadora nem sempre é bem recebida.

11 - Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Sob a regência de Urano, Aquário é um signo visionário e excêntrico. Seus nativos são criativos, originais e progressistas, sempre à frente de seu tempo. Contudo, essa busca por inovação pode torná-los distantes e desapegados emocionalmente.

12 - Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Regido por Netuno, Peixes é um signo profundamente intuitivo e sensível. As pessoas de Peixes são empáticas, artísticas e muito conectadas às suas emoções. Embora sejam generosas e solidárias, podem ser vistas como escapistas, sensíveis ao ponto de se deixarem levar por ilusões.