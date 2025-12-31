Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Um ano novo emocionante': o que esperar do último episódio de Stranger Things na Netflix

Capítulo derradeiro encerra a série e concentra o confronto final contra Vecna

Stranger Things: série da Netflix ganha trailer do episódio final (Netflix/Reprodução)

Stranger Things: série da Netflix ganha trailer do episódio final (Netflix/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 00h01.

“Um Réveillon emocionante.” É assim que os irmãos Duffer definem o episódio final de Stranger Things, que será exibido em 31 de dezembro e marcará o encerramento definitivo da série da Netflix.

O capítulo será lançado de forma independente, após a estreia do Volume 2 da quinta temporada, e funcionará como o desfecho da história iniciada em 2016. Segundo os criadores, o episódio reúne as respostas centrais sobre o Mundo Invertido e conduz o confronto final em Hawkins.

Confronto final e respostas acumuladas

O episódio de Ano-Novo concentra os desdobramentos preparados ao longo de toda a temporada final. Entre os pontos centrais estão a conclusão do arco de Vecna, a explicação definitiva sobre a origem e a lógica do Mundo Invertido e o destino dos personagens principais.

Os irmãos Duffer afirmam que esse encerramento retoma ideias definidas ainda na primeira temporada, com base em um documento interno que orientou a mitologia da série desde o início.

O papel de Will no desfecho

O episódio final também deve consolidar a importância de Will Byers na narrativa. Após o retorno gradual de seus poderes, o personagem ganha papel central no embate final, com impacto direto sobre o destino das criaturas e da cidade.

O destino de Max e Holly

Outro ponto-chave do encerramento é a situação de Max e Holly, que permanecem presas na mente de Vecna. A resolução desse arco está reservada para o último capítulo, que deve revelar os limites do controle mental exercido pelo vilão.

O fim de uma era

Com exibição marcada para a noite de 31 de dezembro, o episódio final sela o encerramento de uma das séries mais populares da história da Netflix.

A promessa dos criadores é de um desfecho emocional, com foco nas consequências das escolhas dos personagens e no impacto definitivo do Mundo Invertido sobre Hawkins.

O Réveillon marca, assim, não apenas a virada do ano, mas também o fim da trajetória de Stranger Things.

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsNetflix

Mais de Pop

Ano Novo: 10 frases de gratidão pelo ano de 2025

20 mensagens de Ano Novo para enviar no grupo da família

Shawn Mendes está no Brasil de novo — e acompanhado

'Maldição Kennedy': as mortes e escândalos que assombram a dinastia

Mais na Exame

Pop

Ano Novo: 10 frases de gratidão pelo ano de 2025

Negócios

'Mil opções não ajudam o cliente a decidir': loja de noivas passa por choque de gestão

Brasil

31 de dezembro é feriado ou ponto facultativo? Entenda o que diz a lei

Mundo

Colisão entre trens deixa 30 feridos e uma pessoa morta em Machu Picchu