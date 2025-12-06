Turismo macabro: 5 lugares mal-assombrados para conhecer em SP

São Paulo: maior cidade do país abriga locais assustadores (StockLapse/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08h04.
São Paulo pode ser agitada e moderna, mas também guarda um lado obscuro que desperta a curiosidade de quem gosta de mistérios. Lendas urbanas, edifícios antigos e cenários onde aconteceram tragédias viraram ponto de encontro para os amantes do "turismo macabro".
Veja quais são estes 5 lugares:
Marcado pelo incêndio de 1974, que deixou mais de 180 mortos, o prédio ganhou uma aura de tragédia eterna. Mesmo após reformado e rebatizado, há quem diga que local permanece com uma "energia pesada". Relatos de funcionários e visitantes incluem ruídos estranhos, sensação de mal-estar em determinados andares e histórias sobre o “Elevador 13”, em que vozes e aparições teriam sido registradas.
O Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, carrega também uma fama sombria há décadas. Relatos de vozes em escadas, sussurros e vultos durante a madrugada alimentam a crença de que o prédio é mal-assombrado.
Há quem diga que o “homem da casa das máquinas” é um dos "fantasmas fixos" do prédio — e casos atribuídos a ele incluem desde aparições na área técnica até sensações de perseguição.
Inaugurado em 1858, o Cemitério da Consolação é o mais antigo da cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, um dos mais enigmáticos. Além de abrigar figuras históricas, mausoléus imponentes e obras de arte, o local é cercado por relatos sobrenaturais que atraem curiosos e caçadores de histórias macabras.
Uma das árvores mais antigas do Brasil fica na Estrada das Lágrimas, no Ipiranga, em São Paulo. Por essa figueira já passaram soldados, viajantes e até os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Muitos estiveram ali rumo à Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870.
A árvore, chamada de 'figueira-das-lágrimas', até hoje é conhecida por carregar um misticismo, sobretudo pelas despedidas.
O bairro, localizado em Santana, na zona norte de São Paulo, recebeu esse nome graças às lendas que envolvem o choro de crianças durante a madrugada. Segundo a lenda, uma senhora assustadora acolhia crianças abandonadas pelos pais. Durante a noite, ela jogava essas crianças no vale para virarem comida de animais.
Segundo a lenda, à noite, era possível ouvir o choro dos meninos que foram jogados.