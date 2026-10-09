Dizer não no trabalho sem parecer difícil: coach executiva ensina 3 formas de impor limites

RESUMO | Recusar um pedido do chefe ou de um colega costuma gerar medo de parecer egoísta ou pouco colaborativo. Aceitar tudo, por outro lado, leva ao esgotamento. Em artigo na CNBC Make It, a coach executiva americana Melody Wilding argumenta que o conselho de simplesmente dizer não é insuficiente e propõe três técnicas para impor limites com gentileza: a compensação, o sim condicional e o não positivo. Para usá-las, é preciso antes saber quais são as próprias prioridades, uma questão de autoconhecimento.

O chefe entrega um projeto às 16h30 de uma sexta-feira. Um colega pede um favor rápido que tem tudo para virar meses de trabalho. Em situações assim, muita gente aceita por medo de parecer egoísta, difícil ou pouco colaborativa. Para a coach executiva americana Melody Wilding, o medo tem fundamento, mas a solução mais repetida também não funciona.

Em artigo publicado pela CNBC Make It, Wilding, autora do livro Managing Up e coach de profissionais de empresas como Google e Amazon, afirma que simplesmente dizer não é um conselho inadequado. Quem impõe limites de forma rígida ou frequente demais pode passar a imagem de inflexível. Quem aceita tudo acaba esgotado e sem tempo para o que importa. Na experiência dela, recusar com tato demonstra bom senso, constrói confiança e costuma atrair oportunidades.

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1. Mostre o que sai da agenda para o pedido entrar

A primeira técnica, que Wilding chama de compensação, troca o “não posso” imediato por uma explicação do que precisaria mudar para o pedido caber. Como o tempo é finito, acrescentar uma tarefa significa tirar outra.

Segundo a coach, quem pede nem sempre acompanha a carga de trabalho do outro e pode não perceber que está sobrecarregando alguém. A compensação mostra isso de forma diplomática. Também transforma a conversa em uma solução conjunta e deixa a decisão com a outra pessoa, o que aumenta a chance de ela aceitar a sugestão.

Na prática, um estagiário pode responder ao gestor que consegue assumir a nova planilha se o relatório semanal ficar para segunda-feira, e perguntar se a troca faz sentido.

2. Aceite desta vez, mas deixe claro que é exceção

O sim condicional serve para situações em que o pedido é urgente e recusar teria um custo alto. A ideia é atender, mas avisar que se trata de uma exceção. Assim, a pessoa ganha a boa vontade de quem precisou de ajuda sem criar o precedente de que sempre vai ceder a demandas de última hora.

Wilding sugere ir além e propor uma mudança que evite a correria da próxima vez, como um processo mais claro, uma etapa de revisão antecipada ou um prazo mínimo para pedidos parecidos. Um exemplo: entregar o material até amanhã, mas combinar que, nas próximas vezes, será preciso receber a demanda com pelo menos dois dias de antecedência.

3. Diga não apresentando uma alternativa

A terceira técnica, o não positivo, foi criada por William Ury, cofundador do Programa de Negociação de Harvard. Ela tem três partes: afirmar o que importa para você, declarar o limite e propor outra saída.

Segundo Wilding, o método permite oferecer uma solução que funcione para os dois lados e desloca a atenção do que não pode ser feito para o que é possível. Alguém que não consegue participar das reuniões semanais de um projeto, por exemplo, pode reforçar que quer contribuir, explicar que a agenda não comporta o encontro toda semana e se oferecer para participar a cada quinze dias, mandando atualizações por escrito nos intervalos.

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Para dizer não, é preciso saber o que importa

As três técnicas têm um ponto em comum: só funcionam para quem sabe quais são as próprias prioridades e até onde consegue ir. Sem essa clareza, fica difícil decidir o que tirar da agenda, quando abrir uma exceção ou qual alternativa oferecer. No começo da carreira, quando a vontade de mostrar serviço é grande, esse diagnóstico ajuda a aceitar desafios sem perder o controle da rotina.

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Um bom não, afinal, começa muito antes da conversa com o chefe.

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Perguntas e respostas

Como dizer não ao chefe sem parecer difícil?

Segundo a coach executiva Melody Wilding, em vez de recusar de imediato, vale explicar o que precisaria sair da agenda para o novo pedido caber e deixar a decisão com o gestor.

O que é o não positivo?

É uma técnica criada por William Ury, cofundador do Programa de Negociação de Harvard, em três partes: afirmar o que importa para você, declarar o seu limite e propor uma alternativa.

Aceitar tudo no trabalho é ruim?

Para Wilding, sim. Concordar com todos os pedidos leva ao esgotamento e tira tempo das prioridades. Recusar com tato, segundo ela, pode fortalecer a credibilidade.

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