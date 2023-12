Tom Holland descobre que está sem pagar conta de água há cinco anos: 'Pensei que fosse gratuita'

O ator Tom Holland, conhecido por seu papel como o Homem-Aranha, revelou recentemente que ficou cinco anos sem pagar sua conta de água, acreditando que o fornecimento era gratuito.

Aos 27 anos, o artista britânico tirou um ano de folga das telonas para se dedicar na "organização" de sua vida pessoal, após afirmar que precisava dar prioridade para sua saúde mental. Para Tom Holland, esse período esse período o ajudou a fazer descobertas surpreendentes sobre suas responsabilidades financeiras.

“Meu ano de folga não teve nada a ver com [trabalho], teve tudo a ver com minha idade e crescimento. Trabalho desde os 11 anos no palco em Londres e não tive uma pausa desde então’’, disse em entrevista ao “The Hollywood Reporter”.

E acrescentou: “Tenho tido muita sorte. Não desvalorizo o que tenho. Queria passar algum tempo em um lugar, estar com minha família e amigos e organizar minha vida. Descobri que não estava pagando minha conta de água por cinco anos, simplesmente porque não sabia que você tinha que fazer isso. Só presumi que a água fosse gratuita na Inglaterra’’.

No momento, Tom Holland está trabalhando em "The Crowded Room", uma série de TV produzida para a Apple TV+, que retrata a história de um homem com transtorno dissociativo de identidade. Tom contou também que pediu uma semana de folga aos produtores durante as filmagens, devido à exaustão decorrente do papel.

“O peso do show, a responsabilidade com a história e a programação intensa se tornaram demais. Tenho sorte de estar em um estágio da minha carreira que, quando peço ajuda, eu entendi e sabia que precisava dela (…)’’.