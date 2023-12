Google revela as séries de TV mais buscadas de 2023; veja ranking

O Google divulgou nesta segunda-feira a lista dos termos e assuntos que mais bombaram nas pesquisas em 2023, separados em diversas categorias.

No ranking da plataforma sobre as Séries, a campeã foi The Last of Us, aclamada produção da HBO do game homônimo e protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Em segundo lugar, se destaca Loki, do Marvel Studios, que é estrelada por Tom Hiddleston e focada nas aventuras do vilão dos filmes Thor. Na sequência, aparece Wandinha, da Netflix, baseada no clássico 'A Família Adams' e protagonizada por Jenna Ortega.

Os amantes das séries estavam com grandes expectativas para que as principais colocações ficassem para as produções de maior repercussão, como Succession, Ted Lasso e The Crown.

Em 2022, a série mais popular foi Sandman, adaptação da HQ que foi uma das grandes apostas da Netflix. As posições seguintes foram para Euphoria e Dahmer: Um Canibal Americano.

As listas de termos mais buscados do ano na bigtech são baseadas nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de interesse nos últimos 12 meses. Neste caso, são as séries que tiveram crescimento nas buscas em relação ao ano anterior, e que mais estiveram em alta durante o ano. O resultado não é determinado necessariamente pelas séries mais buscadas.