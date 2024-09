Nesta sexta-feira, 27, é comemorado o Dia de São Cosme e Damião, uma data popular da igreja católica na qual os fiéis celebram os santos irmãos gêmeos. Apesar da igreja católica comemorar o dia 26, apenas no dia 27 que geralmente é realizada a tradição de entrega dos doces.

Qual a origem do Dia de São Cosme e Damião?

Cosme e Damião teriam sido irmãos gêmeos que atuavam como médicos de forma voluntária na região da Síria, por volta do século 3º. Eles eram cristãos e foram perseguidos pelo Império Romano, na época que a fé cristã ainda não era aceita pelo governo.

Foi então no dia 27 de setembro, por volta do início do século 4º, que os gêmeos teriam sido assassinados pelo Império. Até 1969, a data era unânime, mas a partir de uma reforma no calendário católico foi decidido que Cosme e Damião seriam celebrados um dia antes.

Por que ocorre a entrega de doces no Dia de São Cosme e Damião?

A tradição da entrega de doces não está relacionada à história dos gêmeos cristãos. No dia 27 de setembro, também é celebrado dia de orixá Ibeji, uma entidade da igreja de matriz africana. Esse orixá, dentro da religião, seria uma criança, onde tradicionalmente são entregues doces em homenagem.

Como o Dia de São Cosme e Damião também ocorre no dia 27 de setembro, a tradição se juntou, mas sem relação com a origem da data.

Oração de São Cosme e Damião

São Cosme e Damião, que, por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa Palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

São Cosme e São Damião, rogai por nós!

Amados São Cosme e São Damião/ Em nome do Todo-Poderoso/ Eu busco em vós a bênção e o amor / Com a capacidade de renovar e regenerar/ Com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo/ De causas decorrentes/ Do passado e presente/ Imploro pela perfeita reparação/ Do meu corpo e dos meus filhos (coloca o nome dos filhos)/ E de minha família/ Agora e sempre/ Desejando que a luz dos santos gêmeos/ Esteja em meu coração!/ Vitalize meu lar/ A cada dia/ Trazendo-me paz, saúde e tranquilidade/ Amados São Cosme e Damião/ Eu prometo que/ Alcançando a graça/ Não os esquecerei jamais!/ Assim seja/ Salve São Cosme e Damião/ Amém!

Veja a seguir 10 frases para celebrar o Dia de Cosme e Damião

"No Dia de Cosme e Damião, celebremos a generosidade e a bondade que eles representam!"

"Que a alegria e a proteção de Cosme e Damião estejam sempre presentes em nossas vidas!"

"Cosme e Damião, abençoem as crianças e nos inspirem a compartilhar amor e solidariedade!"

"Hoje é dia de distribuir doces, sorrisos e fé em homenagem a Cosme e Damião!"

"A força de Cosme e Damião nos guia a praticar a caridade e o cuidado com o próximo!"

"Que o exemplo de amor e compaixão de Cosme e Damião ilumine nossos corações!"

"Neste Dia de Cosme e Damião, que a inocência e pureza das crianças encham o mundo de esperança!"

"Cosme e Damião, padroeiros das crianças, protejam e abençoem todas as famílias!"

"Hoje celebramos Cosme e Damião, símbolos de amizade, cura e bondade eterna!"

"Que o espírito de Cosme e Damião inspire gestos de amor e partilha em todos nós!"