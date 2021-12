Ator Tom Holland diz que viverá Fred Astaire em nova cinebiografia

O ator britânico Tom Holland disse que interpretará o lendário astro de cinema Fred Astaire, lembrado sobretudo por dançar e cantar ao lado de Ginger Rogers em vários musicais, como "O Picolino" e "Ritmo Louco", em uma nova cinebiografia.

Com a fama de ter sido um dos maiores dançarinos de todos os tempos, Astaire teve uma carreira de sete décadas no cinema e no teatro, tanto na Broadway quanto no West End.

"Vou interpretar Fred Astaire. O roteiro chegou uma semana atrás. Ainda não o li. Eles não o deram a mim", disse Holland.

"Amy Pascal está com o roteiro", disse ele, referindo-se à produtora de "Homem-Aranha". "Ela conversou comigo pelo FaceTime mais cedo. Eu estava no banho e tivemos uma conversa adorável."

Holland falou durante uma foto coletiva na pré-estreia de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" com a colega de elenco e namorada Zendaya em Londres no domingo.

O par falou de seu amor pelo que chamaram de família Homem-Aranha. Zendaya, que vive Mary Jane no filme, disse estar feliz de ter conhecido Holland enquanto atuava na produção.

O casal está envolvido na vida real e no filme, que gira em torno da revelação da verdadeira identidade do super-herói pela primeira vez.

O filme já está se saindo bem na pré-venda de ingressos no Reino Unido, mas Holland disse que a pandemia fez a pressão para ele ser bem-sucedido ser diferente neste ano.