Quando estreia a 2ª temporada de 'The Last of Us'? Veja o que esperar dos novos episódios

Com o fim de "The White Lotus", a contagem regressiva para o retorno de "The Last of Us" já começou. Estrelada por Bella Ramsey e Pedro Pascal, a aclamada série da HBO está prestes a lançar novos episódios, o que tem gerado grande expectativa entre os fãs.

Entre as novidades já divulgadas, o público pôde conhecer os novos rostos que farão parte da história, além de detalhes do enredo que continua a adaptação fiel do jogo "The Last of Us Part II".

Enredo

Assim como no game, a trama da nova temporada se passa cinco anos após os acontecimentos da anterior. Agora, Ellie e Joel vivem em relativa paz dentro de uma comunidade. No entanto, um acontecimento brutal mudará tudo, levando Ellie a embarcar em uma jornada movida pela sede de vingança.

Quem está no elenco?

Além dos protagonistas, o elenco foi reforçado com nomes de peso. Kaitlyn Dever (Inacreditável) viverá Abby, enquanto Isabela Merced (Dora, a Aventureira) assume o papel de Dina, o novo interesse amoroso de Ellie. Young Mazino (Treta) interpretará Jesse, ex-namorado de Dina. Jeffrey Wright (Ficção Americana) retorna como Isaac, líder da Washington Liberation Front, e Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) dará vida a Nora, uma médica com um passado sombrio.

Completam o elenco Danny Ramirez, Ariela Barer, Spencer Lord e Robert John Burke, que interpretam personagens fundamentais para o desenrolar da história, sejam eles aliados ou adversários.

Quando estreia a 2ª temporada de The Last of Us?

Os novos episódios de "The Last of Us" serão lançados a partir de 13 de abril, domingo. Os capítulos semanais serão exibidos nos domingos no canal HBO e na plataforma de streaming Max.

Veja o trailer a seguir